Бойовій медикині вдалося повернути доньку, яку родичі-сепаратисти без дозволу вивезли до Росії

Вона чекала на свою доньку майже рік, бо без її дозволу 11-річну Єву вивезли до Росії і поїхати за нею вона не могла – бо захищила рідну землю в лавах ЗСУ і отримала бойове поранення, йдеться в ТСН.

“Я дуже хотіла служить в ЗСУ. Коли уже Євочці виповнилося 10, то можна було її залишити з моєю мамою, то я вирішила підписувати контракт”, - розповідає жінка.

Із січня цього року – Оксана старший бойовий медик роти вогневої підтримки. Вона була на Харківщині, а з вересня – під Бахмутом, де і отримала контузію. “Десятого вересня потрапила в шпиталь. В шпиталі і дізналась, шо моєї дитини вже немає в Україні. Її вивезли без мого відома, без моєї згоди”, - розповідає Оксана.

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Донька Оксани мешкала з бабусею у Вовчанську, що на Харківщині, а це менше 10 кілометрів до кордону з Росією. “Вона залишалася там, туди переїхав мій брат рідний зі своєю сім’єю. І на момент деокупації Вовчанська, брат вирішив вивезти свою сім’ю до Росії. І коли вивозив своїх, він забрав і мою дочку”, - розповідає жінка.

Рідний брат Оксани підтримував росіян і отримав паспорт Російської Федерації.

Вона довго вмовляла брати повернути доньку до України, але щоразу отримувала відповідь, що має сама приїхати за нею до Бєлгородської області. Для української військової це означало лише одне - одразу потрапити у полон. Отже Оксана написала заяву до поліцію, що її доньку незаконно вивезли і утримують на російській території. Так Еву оголосили у міжнародний розшук і лише після цього брат пішов на зустріч. “Страх, сильний страх, що я ніколи її більше не побачу. Дуже сильний страх”, - розповідає Оксана.

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Повернути Єву допомогли волонтери, які вивозили з російської Анапи українських дітей. Яких з тоді ще окупованої Харківщини відправили в літній табір. Але три місяці тримали і не повертали додому. Матері поїхали в Анапу за своїми дітьми, а Єву провезли через кордон по дорученню. “Ми всі переживали через те, що вона служила в ЗСУ. Однозначно вони знали, що мама цієї дівчинки в ЗСУ. Вона могла бути, можливо і є, в списках якихось, контролях. І ми сильно переживали, що вона кордон не пройде. Особливо, коли лише доручення у нас є”, - розповідає волонтерка Мирослава.

На сьогодні, до Росії незаконно вивезли і утримують 13 тисяч 613 українських дітей. На жаль, ця цифра не остаточна і оновлюється щодня за зверненнями батьків та родичів. “Для порятунку кожної дитини важливо мати не просто цифру, а саме персональні дані дитини. Тому за персональними даними дітей ми можемо вже використовуючи різні способи і допомогу і міжнародних організацій, допомогу громадського сектору і приватних осіб, великої державної команди можемо розшукати і повернути”, - каже уповноважена президента України з прав дитини Дарина Герасемчук.

До України наразі вдалося повернути 122 дитини, серед них і Єва. Її мама звільнилася в запас і хоче лише одного - приділити донці максимум свого часу.

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