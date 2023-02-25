Бойовий віслюк Хаймерс, крокодил із потягу і ручний удав: Київський зоопарк прихистив чотири сотні специфічних біженців

До столичного зоопарку за рік великої війни принесли майже 400 тварин, і це тільки та кількість, яку зміг взяти звіринець. Тварин привозили з приватних зоопарків, приносили з квартир, а ще передавали військові, йдеться в ТСН.

Сім'ї фреток потрапила до звіринцю торік у березні, просто з вулиці їх принесли кияни. “Вони виїжджали з Києва. Привезли і сказали, що врятуйте, бо немає, де тримати”, - розповідають працівники.

Двох хлопчиків і шістьох дівчаток - з пів року тримали на карантині. Тхорики від'їдалися і адаптувалися, нині їх оселили у склянній оселі і тепер на принесених звірят можуть дивитися усі відвідувачі.

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Фретки, каже директор звіринця, чи не найменші новосели. За рік великої війни до них принесли та привезли чотири сотні тварин. “Мавпи, папуги, черепахи, крокодили, змії. Птахів понад 100”, - каже він.

З приватної ферми з-під Києва до зоопарку потрапили у невеличкому ящику 11 мавп, передавали із приватного зоопарка з Донеччини крокодила потягом, удав раніше жив у людей вдома. “Удав звичайний, самиця, дорослий. Переданий з приватної колекції на початку повномасштабного вторгнення”, - кажуть у аква-тераріумі.

Тварини до зоопарку прибували у дві хвилі. Перша - у березні - на початку великої війни. Друга - у жовтні - коли російські війська стали цілити по енергетичній інфраструктурі. Щоби зігріти тварин, працівники влаштували вольєри печами і топлять дровами.

Телефонують до зоопарку й українські воїни з передової. Восени просили забрати віслюка з Донеччини. Для нього у столиці місця не знайшлося, його забрала зоозахисниця з Київщини і нині він переїхав до Одеси. “Він приїхав із-під Краматорська, де він служив в ЗСУ і підвозив снаряди на передову, зі слів побратимів. Цей ослик заслужив опинитися на підвні”, - кажуть зоозахисники.

За свої бойові заслуги, він отримав бойовий позивний Хаймерс. Віслюк, який підвозив нашим воїнам снаряди, приїхав з передової підкачаний і доволі вгодований. Щоб вільно входив до сараю, довелося видовбувати стіну. Хаймерс швидко адаптувався, на вибухи ніяк не реагує і перебирає харчами.

Адаптувалися до воєнних реалій й у столичному зоопарку. Торік навесні, тут не було чим годувати мавпочок, жирафа, черепашок і хом'ячків. Їм треба зелень і її банально не могли довезти, тож вирощувати салати тут стали самі. “Ми не садівники, але методом проб та помилок”, - кажуть в зоопарку.

Тепер посеред недобуду, зведення якого зупинила війна, красується саморобна теплиця, а в ній зеленіють різних сортів салати.

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