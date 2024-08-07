"Божий суд": екстрасенси пояснили небезпеку дати 8.8.2024 та що не можна робити цього дня

Езотерики заявляють, що вже завтра може здійснитись одне з біблійних пророцтв про Божий суд. Дзеркальна дата 08.08.2024 року, який в сумі теж дає вісімку — день коли кожен отримає те, на що заслуговує, додають астрологи. Адже вісімка — це цифра Сатурна, планети, що повʼязана з кармою. Потрійна вісімка означає відповідальність у кубі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Що каже нумерологиня про дату 8.8.2024

"Що посієш, те й пожнеш", — ось таким коротким висловом астро-нумерологиня Дарʼя Тютюнник пояснює суть цього дня, який ще називають "брамою Лева". Утім боятися точно не варто, каже вона, адже цього дня можна змінити своє життя на краще, закінчити незавершені справи, позбутися всього старого та непотрібного. Дуже важливо цього дня стежити за думками і бажати лише хорошого.

"Цього дня дуже важливо сісти і проаналізувати взагалі своє життя. Якщо ви в цей день будете думати про якісь негаразди, про якісь негативні моменти, будете, не дай Боже, комусь бажати зла, то це все вам повернеться", — каже Дарʼя Тютюнник.

Дарʼя Тютюнник.

Цього дня важливо та корисно попросити вибачення та пробачати самому. Восьма енергія повʼязана із грошима, розповідає Дарʼя, а тому в цей день можна спробувати покращити своє фінансове становище.

"Може бути багато нових пропозицій і це означає, що ви правильно йдете своїм шляхом, і якщо вам будуть пропонувати в цей день якісь угоди, взагалі якісь пропозиції, потрібно казати "так". Відкрити фінансовий потік можна, зробивши донати", — каже Дарʼя Тютюнник.

Екстрасенска каже, що це енергетично дуже потужний день

Це не звичайна дзеркальна дата, розповідає екстрасенска Марія Тиха. Адже, якщо вісімки перегорнути, вони утворюють знак нескінченності — символ трансформації, успіху і духовного зростання. Це надзвичайно енергетично потужний день, який несе багато нових можливостей не тільки для кожної людини, а й для країни в цілому. Водночас Марія застерігає.

"Цього дня буде ухвалено багато рішень саме військових, я впевнена, що буде стосуватися політики, допомоги і маємо думати звісно про те, що Росія дуже любить ці сакральні дати. Плюс-мінус у ці дати будуть обстріли. Тому що за датами я дивилась — ось 8 мені не подобається, і від 13 числа", — каже Марія Тиха.

Марія Тиха

Що більше гарних справ ви зробите в цей день, то більше приємних подарунків від Всесвіту отримаєте в майбутньому, каже екстрасенска. Радить цього дня загадувати бажання, записувати їх на папері і зберігати цей листок увесь рік.

"Лев — це не тільки про гроші, Лев — це більше про сім’ю, про кохання. В цей день можна просити щось для себе, але, будь ласка, все ж таки не про гроші, більше — про кохання, про щось добре", — каже вона.

Для покращення своєї карми цього дня добре допомагати літнім людям та тваринам. 8 серпня звертайте увагу на знаки — що більше вісімок у цей день ви зустрінете в різних місцях — на годинниках, номерах машин, або вулиць, то краще. Таким чином Всесвіт демонструє, що ви на правильному шляху.

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