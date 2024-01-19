Bradley на фронті: воїни ЗСУ розказали, як знищили сучасний танк Т-90 і чому ця БМП краща за радянські

Bradley краща БМП за радянські, проте не пристосована до морозів.

Кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська ексклюзивно поспілкувалась із екіпажем Bradley, який днями знищив російський сучасний танк Т-90 "Прорив". У підсумку - знищений танк, один полонений російський військовий і ще двоє ліквідованих. Експерти розбирають цей легендарний бій по секундах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Воїни ЗСУ розповіли, як знищити сучасний російський танк Т-90

Бій американської БМП Bradley проти російського танку Т-90М "Прорив" експерти вже розбирають по хвилинах.

Башту одного з найкращих російських танків розкрутили два воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Командир та навідник Bradley Сергій та механік-водій Олександр. Впритул ворожий танк вони бачили уперше. Це був лише другий їхній спільний виїзд. Сергій у грудні тільки повернувся з навчань у Німеччині.

Бій відбувся у районі Степового на Авдіївському напрямку. На відео видно як Bradley повертає і їде в бік ворожої техніки і миттєво відкриває вогонь. Стріляли з гармати 25 калібру.

"Били всім підряд, спочатку були бронебійні, потім, оскільки були труднощі, але колись грав в комп'ютерні ігри і я згадав все - і як бити ті танки, куди бити, бо я мав зупинити його любою ціною. Оскільки в мене були проблеми з бронебійними, я просто почав робити його сліпим, щоб він звідти не поїхав", - каже Сергій.

Сергій

Сергій знищив прилади бачення та керування танком. Далі - башту Т-90 крутить на всі боки, екіпаж ворога дезорієнтовано. Танк врізається у дерево, добивають його наші пілоти FPV-дрона.

Військові раніше служили на інших позиціях

Олександр на Bradley пересів після звичайного авто. Раніше він був водієм в батальйоні забезпечення.

Олександр

Сергій же був штурмовиком на Запорізькому напрямку. Після проблем зі здоров'ям, його відправили опановувати Bradley. Того дня їхня бойова машина висунулась на підтримку саме піхоти.

"Ми розуміємо, що ми їдемо допомагати нашим хлопцям, які в окопах. Тому ми мусимо виїжджати, хоча є ризик, страшно, дуже страшно", - каже військовий.

Bradley значно краща за радянську МТЛБ

Bradley призначена для ведення бою, підтримки та транспортування піхоти. Одна з головних її переваг – це захист екіпажу. Володимир має з чим порівняти, оскільки раніше він їздив на радянській МТЛБ, в народі – "мотолизі".

"Це консервна банку яку пробиває навіть простий автомат. А так, як ми їздим - біля нас пролітає десь метр, просто ми чуємо поштовх і все", - каже він.

СТО для Bradley

На Авдіївському напрямку хлопці посеред дороги розгорнули СТО для Bradley, аби рятувати бойові машини, які щойно повертаються з бою.

Біля однієї бойової машини розірвалася міна. Bradley посікло осколками та екіпаж неушкоджений. Щоби ремонтувати американські БМП, хлопці теж їздили на навчання до Німеччини.

Бій БМП і танка

Bradley використовували здебільшого у теплих країнах. Війна в Перській Затоці, операція "Щит пустелі" в Саудівській Аравії, для підсилення американського контингенту в Сирії.

Українські морози зізнається Євген, додають їм роботи - ладу виходять гусениці.

Та поки машини не доведуть до ладу - ці хлопці не зупиняються. Сергій, який знищив танк каже - за вдалий бій хотів би у відпустку. Щоби нарешті взяти шлюб із коханою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Легендарний бій! Українські бійці на "Бредлі" зухвало пішли проти російського танка Т-90!

Нагадаємо, українські військові показали потужні кадри з поля бою – Bradley добив російську БМП на Донеччині.

Читайте також: