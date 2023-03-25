Брат німецького канцлера взявся за лікування українських бійців, допомагає і лікарням

Майже три тисячі українців лікуються за кордоном за програмою "медична евакуація", яку запустили з початком повномасштабної війни. До закордонних клінік насамперед транспортують як цивільних, так і військових українців зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, йдеться в ТСН.

У німецькій клініці лежить український військовий Максим - боєць 59 мотопіхотної бригади отримав поранення неподалік Херсона. “Був наступ, ми рухалися. Наш підорозділ займався саперною справою, то так ми просувалися і проводили наші війська. І під час таких перевірок ми натрапили легковою машиною, джипом на мінне поле і підірвалися”, - розповідає чоловік.

Його придавило охопленою полум'ям машиною. Він дивом вибрався з-під неї, відкотився і так урятувався. Максим зазнав 50% опіків тіла і йому ампутували обидві ноги.

Максима лікують в університетській клініці Шлезвіг - Гольштейн. Це друга за розмірами клініка Німеччини, після берлінської Шаріте. У кампусах клініки працює майже 15 тисяч людей. Це ціле місто з численними лікувальними корпусами, науковими лабораторіями, магазинами та їдальнями. Очолює цю клініку рідний брат канцлера Німеччини - Шольц.

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Єнс Шольц - молодший брат Олафа Шольца. За рік великої війни в Україні, веде статистику, вони тут прийняли понад 2600 наших пацієнтів - як цивільних, так і військових. “Для військових є загальна європейська розподільча система, в якій реєструються всі поранені солдати і потім розподіляються за квотами. Ми повідомляємо про те, що ми маємо змогу прийняти такого солдата і він потрапляє до нас”, - пояснює Єнс Шольц.

Лікування фінансується з німецького бюджету, а тутешні працівники ще донатять на допомогу Україні. У кожному корпоративному листі є посилання на рахунок, куди можна переказати кошти. “Ця система донатів і пожертв немає верхнього ліміту. Ми не будемо припиняти збір коштів, поки в Україні триває війна. І навіть далі, коли треба буде відбудовувати Україну. Ми будемо допомагати, чим ми можемо і не збираємося зупиняти цю акцію”, - переконує Шольц.

Окрім лікування українських пацієнтів вони залучають до роботи й українських фахівців. На роботу беруть українських медсестер, які підтвердили свій диплом. А ще відновили стажування для молодих лікарів.

По завершенню війни, клініка, яку очолює Єнс Шольц, обіцяє відбудувати один із медзакладів в Україні. Поки ж дистанційно допомагають українським колегам тримати свій медичний фронт. Вантажать гуманітарний вантаж, який поїде до лікарень Дніпра, Запоріжжя та Львова.

Куди, кому і скільки доправити гуманітарну медичну допомогу вирішують колегіально. У клініці сформували спецкомісію, яка розглядає заявки від українських медзакладів. Уже назбирали і відправили 14 фур. Медикаменти в Україні не залежуються. Російська агресія вбиває та калічить українців, через складні поранення багато, хто потребує тривалого лікування.

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