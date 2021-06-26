Брат просив найбільшого строку, а матір стала на захист сина: що сказав сам вбивця Джорджа Флойда

Брат просив найбільшого строку, а матір стала на захист сина: що сказав сам вбивця Джорджа Флойда

Він не вибачається, але приносить родині убитого співчуття.

22 з половиною роки за ґратами проведе Дерек Шовін - колишній поліцейський, який торік у травні вбив темношкірого Джорджа Флойда. Суд Міннеаполіса напередодні оголосив свій вердикт. У судовій залі вирували пристрасті - брат убитого зі сльозами просив для Шовіна найбільшого строку, а матір засудженого поліцейського вперше публічно стала на захист сина.

Про те, шо сказав сам засуджений - 26 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

22 із половиною роки за ґратами - це на 7,5 менше, аніж просило обвинувачення. Але більше, аніж будь-який інший поліцейський у штаті Міннесота отримував за аналогічний злочин. Середній термін ув‘язнення у таких справах становить 12,5 років. Суддя Пітер Кахілл пояснив - урахував зловживання владою і особливу жорстокість поліцейського по відношенню до убитого.

"Мій вирок не базується на громадській думці, чи спробі зробити якесь послання. Робота судді - застосовувати закон до конкретних фактів і мати справу із конкретними справами. Не менш важливо і те, що ми таки мусимо віддати належне болю, який переживає родина Флойдів", - зазначив він.

45-річний Шовін, який про помилування зможе просити не раніше, аніж через 15 років, уперше за весь час суду скористався своїм правом на слово. Він не вибачається, але приносить родині убитого співчуття.

"З огляду на юридичні причини, я не можу зараз зробити повну заяву. Але дуже коротко - хочу принести співчуття родині Флойдів", - сказав він.

Вирока Шовіну під судом очікували активісти руху "Чорні життя важливі" - і залишилися розчарованими.

Смерть Флойда, якого затримали за підозрою у спробі розплатитися в магазині фальшивою двадцяткою, сколихнула Америку. Поліцейський Шовін ігнорував його скарги на задуху і стояв на горлі, аж поки затриманий не помер. Флойд став символом боротьби за рівність. Судовий процес над його убивцею наживо транслювали на телебаченні. І саме цей резонанс завадив суду винести справедливе рішення - заявляє адвокат засудженого.

"Суд повинен повернутися до засадничих правових принципів. Пам‘ятайте, що правосуддя сліпе. Закон - побудований на розумі і здоровому глузді, і не повинен допускати впливу громадськоі думки", - зазначив Ерік Нельсон.

Емоції обох сторін у судовій залі сягали максимуму. Брат загиблого, утираючи сльози, просив для колишнього поліцейського найвищого можливого терміну ув‘язнення. А маленька донька - згадувала татка.

Уперше на захист сина публічно стала мати Дерека Шовіна. Вона назвала його хорошою людиною і заперечила звинувачення у бездушності і расизмі.

Новини світу: убивцю Джорджа Флойда засудили до 22,5 року ув`язнення

"Я переконана, що тривале ув‘язнення не піде на користь моєму синові. Засуджуючи мого сина, ви також засуджуєте і мене. Я не зможу побачити Дерека, поговорити з ним по телефону чи обійняти. До того ж коли він вийде, нас із батьком, імовірно, вже не буде", - сказала жінка.

Президент Джо Байден вирок Шовіну назвав прийнятним. Системний расизм він неодноразово визнавав однією з головних проблем сучасної Америки і на знак підтримки приймав родину Флойдів у Білому домі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання