"Братній" народ не вбиває дітей": в МЗС прокоментували позицію Франції щодо звірств в Україні

"Братній" народ не вбиває дітей": в МЗС прокоментували позицію Франції щодо звірств в Україні

В МЗС кажуть, що Україна та Росія історично близькі, але міф про братські народи почав руйнуватися ще після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців розчаровує.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

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"Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує", — сказав Ніколенко.

За його словами, Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але "міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році".

"Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тис. українців", — підкреслив речник МЗС України і додав, що цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста вже в лютому цього року.

Ніколенка переконаний, що "братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу".

"До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги", — сказав речник МЗС.

Він зазначив, що наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв‘язки російського та українського народів.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати злочини армії РФ в Україні геноцидом, оскільки вважає "братськими" народами українців та росіян.

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