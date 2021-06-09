Брехня дружини та родичі в окупованому Криму: в Одесі вже тиждень розшукують офіцера морської охорони

Колеги зниклого офіцера до останнього не вірять, що той міг бути шпигуном, тож залучили кібер-підрозділи, щоби перевірити його спілкування та активність у різних мережах.

Безрезультатно в Одесі розшукують керівника штабу загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексія Черткова. Минулого вівторка зранку військовослужбовець вийшов зі свого будинку і дорогою до роботи просто зник. Черткова оголосили в розшук. Правоохоронці опрацьовують різні версії. Але поки немає офіційних заяв, Одесою поповзли чутки.

Про це 9 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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1 червня, вівторок, шоста тридцять ранку. Олексій Чертков виходить з дому на роботу. Принаймні, так каже його дружина. У цей ранковий час йому знадобилося б близько 15 хвилин, щоби доїхати до Управління морської охорони на вулиці Приморській. Але в цей день він там так і не з'явився.



"Зв’язок з офіцером фактично був втрачений із самого початку. Ще зранку він мав кілька телефонних дзвінків по роботі, але вже з початку робочого часу, його телефон мовчить, і на даний час, відомо, що він не з’являвся в мережі мобільного оператора", - каже прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

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Керівника штабу негайно починають розшукувати. Але тут його дружина Катерина раптом телефонує на місце роботи чоловіка та повідомляє, він увечері таки повернувся, але вона його не пустила додому. Згодом перевірка камер біля будинку не підтвердить слів дружини і Чорткова офіційно оголосять у розшук. Намагаємося з'ясувати, що примусило жінку сказати неправду.



Кореспондент ТСН: "Ми по Олексію робимо матеріал, хотіли з вами поспілкуватися".

Дружина офіцера Катерина Лопатіна: "Ні, ні, я не буду ні з ким розмовляти".

Кореспондент ТСН: "Його досі немає?"

Дружина офіцера Катерина Лопатіна: "Ні, немає. Я не буду нічого коментувати. Будь ласка, звертайтеся в поліцію, в органи, до офіційних представників".



Питаємо в сусідів. Вони кажуть, що нічого не знають. Поза камерою від сусідів вдається з'ясувати трохи більше інформації. Вони кажуть, що бачили в своєму дворі авто правоохоронців, які здійснювали зовнішнє спостереження. Думають, Олексія готувалися силою затримати, або захопити. Але за 5 днів до зникнення машина поїхала і спостереження зняли.



Сім років тому у цю військову гавань увійшли 12 кораблів та катерів загонів морської охорони з Криму. Серед особового складу тоді був і Олексій Чертков. Хоча на півострові в нього залишилася уся рідня, він вирішив служити в Україні. Але тепер, після зникнення, Одесою поповзли чутки, а чи не повернувся він раптом додому в окупований Крим. І чи не прихопив з собою цінний інформаційний багаж, до якого мав доступ у штабі. Зараз правоохоронці з'ясовують, які саме матеріали були доступними Олексію Черткову.



"Якщо говорити про той об’єм інформації, яким він міг володіти з державної таємниці, звісно, що це все аналізується, як нами, так і іншими правоохоронними органами, щоб встановити, наскільки важливою інформацією останнім часом він користувався", - каже прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.



Намагаємося розшукати хоч якусь інформацію про родину прикордонника. З'ясовуємо, в Криму живуть батьки Олексія. Із Феодосії і його дружина Катерина. Жінка має іпотечний кредит, поручителем якого є її кримська родичка. Зв'язуємося з матір'ю Олексія на окупованій території. Питаємо, як давно вона спілкувалась із сином, але діалогу не виходить. Жінка одразу видаляє свою сторінку в соцмережі.

Колеги зниклого офіцера до останнього не вірять, що той міг бути шпигуном, тож залучили кібер-підрозділи, щоби перевірити його спілкування та активність у різних мережах. І дуже сподіваються виключити цю версію. Та не припиняють пошуків свого колеги.

Нагадаємо, в Одесі дорогою до роботи зник начальник штабу загону морської охорони ДПСУ.

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