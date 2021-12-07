Брехня заради успішного бізнесу: молода пара вигадала історію про 2-річну донечку, яка перебуває при смерті

Люди хотіли розкрутити свою сторінку.

Молода пара вигадала історію про дворічну донечку, яка потрапила в ДТП і перебуває при смерті - все для того, аби збільшиті продажі у своєму інтернет-магазині. Така інформація з'явилась у соцмережах. Тобто люди, аби розкрутити сторінку та заробити гроші, вигадали жахливу брехню.

Але чи справді це так? "Сніданок з 1+1" все дослідив.

Допис набрав понад тисячу вподобань і декілька сотень розгніваних коментарів:

"Це просто жах. Унас вкрали наші емоції, нас дурили, як лохів",

"Цих шахраїв і блогери рекламували, і просто добродушні люди",

"Я в шоці. Перераховувала їм гроші".

Лілія одна з тих, хто переказувала кошти і методом репосту розповідала на своїй сторінці про цих людей. У дівчини теж є інтернет-магази, де багато фолОверів. Ба більше, вона займається благодійсністю. Коли прочитала, що, ймовірно, вся історія - це вигадка, то дуже розчарувалась. "Я навіть спочатку не повірила, що таке може бути. Потім, коли перечитала всі коментарі, зайшла на їхню сторінку, то була в шоці", - каже вона.

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Історію з викриттям поширила Леся. Вона - бізнесвумен і громадська діячка. Допомагає ошуканим повернути свої гроші: "Ці люди ніколи не мали дітей. Вони вигадали. Немає документального підтвердження. Просто є історія, яка не має підґрунтя. Таким чином вони збільшили активність на своїй сторінці від однієї тисячі підписників до 15 тисяч".

Одразу після таких звинувачень, власники магазину видалили ті самі дописи з проханнями: "Наші янголята та кожен небайдужий. Біда сталася з нашою донечкою майже два місяці тому. З цієї причини наш магазин не має фіксованих цін ні на один товар".

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Але існувала мінімальна ціна. Все працювало так: ви обираєте товар і надсилаєте стільки, скільки вам не шкода. Головне - не менше 50 гривень. Після того, як розгнівані люди почали вимагати пояснень, кому ж вони надсилали кошти, продавці написали, що дитина померла. Втім, жодної фотографії цієї дитини чи документів, які б підтверджували, що вона існувала, не було.

"Сніданок" спробував зв'язатися з парою. У нас були реквізити картки, на яку люди переказували кошти, відповідно - ім'я власника. Вдалося знайти і номер, але відповіді не було. Як вдалося дізнатися через наші джерела інформації, у чоловіка, на чиє ім'я зареєстрована карта банку, дітей немає взагалі. На зв'язок з нами за два дні так ніхто і не вийшов.

Люди, які не мають на меті якихось шахрайських схем, винаймають менеджерів, які їм допомагають розвивати рекламу: є піарщики, є СММ-щики, є дуже багато різних направленью. Тому убезпечити себе можна лише перевіркою інформації. Не соромтеся просити документи, які підтверджують інформацію.