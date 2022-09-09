Британці і вночі під дощем стояли під Букінгемським палацом, щоб віддати шану Єлизаветі ІІ: коли ховатимуть королеву

У Великій Британії на 97-му році життя відійшла у вічність Єлизавета ІІ. Королева померла у своєму шотландському маєтку Балморал напередодні. Туди негайно виїхали мало не всі члени величезної монаршої родини.

Трагічна новина про смерть монархині вразила британців у саме серце - тисячі людей рушили до Букінгемського палацу, аби віддати шану її величності, йдеться в ТСН.

Ефіри каналів британської співдружності обриває термінова новина - у засвіти відходить їхня незмінна протягом 70 років правителька Єлизавета ІІ. Поблизу Букінгемського палацу спускають прапори.

Підтвердження смерті шокованим підданим виносять на спеціальній табличці із написом - королева померла мирно у Балморалі пообіді.

Замок Балморал став останнім прихистком Єлизавети ІІ. Улюблене місце для літніх канікул, та цього разу на відпочинку вона відчула раптове погіршення здоров’я. Раптове, бо попри солідний вік у 96 років, королева вирізнялася міцним здоров'ям. Навесні цього року успішно подолала «ковід». Чи не до останнього їздила верхи і кермувала автомобілем. І лише нещодавно почала з'являтися на публіці з ціпком.

Через стан здоров’я останні кілька днів королева була змушена відмовитися від участі у Таємній раді країни, а відставку прем'єра Бориса Джонсона, як і присягу нової прем'єрки Ліз Трасс, приймала всупереч традиції не в Лондоні. Трималася бадьоро, усміхалася, але в око преси впала одна деталь - рука із помітними синцями.

Заява лікарів про серйозне погіршення здоров’я збурила країну. Медики уперше так відкрито висловили занепокоєння станом монархині.

До Балморала помчали чи не усі члени родини: старші діти Єлизавети ІІ - принц Чарльз і принцеса Анна. Принци Ендрю, Едвард та онук Вільям. До Шотландії попрямував і принц Гаррі, який зрікся престолу.

По смерті її величності вступив у дію план із кодовою назвою «операція Лондонський міст». Документ із чіткими вказівками, що робити після смерті королеви, розроблявся і постійно оновлювався протягом останніх десятиліть. І Єлизавета особисто брала в цьому участь. Згідно з планом, першим новину про те, що вона померла, мав повідомити її особистий секретар британській прем'єрці. А та - виступити зі зверненням до народу.

"Смерть Їі Величності королеви є величезним шоком для нації та світу. Королева Єлизавета II була скелею, на якій будувалася сучасна Велика Британія. Сьогодні корона переходить, як це було вже понад тисячу років, до нашого нового монарха, нашого нового глави держави - його величності короля Чарльза III», - заявила Трасс.

Принц, а точніше, уже король Чарльз ІІІ, до речі, єдиний з монаршої родини, хто прокоментує смерть матері. Щоправда, у письмовій формі. «Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності королеви, є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Я знаю, що її втрату глибоко відчує вся країна, королівство та співдружність, а також незліченна кількість людей у всьому світі», - написав він.

Поки свою скорботу монарша родина ховає за зачиненими дверима, британці не стримують сліз. Те, що пішла ціла епоха - не сумнівається ніхто.

Оберемками квітів люди встеляють ворота королівських маєтків і співають гімн зі словами «Боже, бережи королеву». А британські футбольні команди переривають матчі, щоби вшанувати пам’ять Єлизавети ІІ.

Поховають королеву після 10-денної жалоби у Віндзорському замку поруч із чоловіком, принцом Філіпом. А перед цим у всіх країнах Британської співдружності почнеться 10-денна жалоба. За планом, попрощатися з Єлизаветою ІІ протягом цього часу зможе кожен підданий. Але чимало британців не захотіли чекати, вражені смертю своєї улюбленої королеви, - вони до глибокої ночі під дощем стояли під воротами Букінгемського палацу.

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