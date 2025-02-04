Британець біля лінії фронту втратив руку та ногу: він розповів, чому хоче залишитись в Україні

Едвард каже, що після поранення планує залишитись в Україні, бо тут відчуває себе, як вдома.

У Покровській громаді росіяни вдарили дроном по брендованому авто волонтерів, що евакуйовувало подружжя до безпечного місця. Британський волонтер 27-річний Едвард втратив руку та ногу. Українським медикам вдалося врятувати його життя. Нині Едвард готується до протезування, але повертатися на батьківщину не збирається.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Едвард запевняє: на сум не має часу. Як того дня рятував цивільних з Покровська, він памʼятає до дрібниць. Росіяни вдарили дроном по авто, яким евакуаційники саме вивозили подружжя. Едвард - був за кермом.

"Бах і спалах біля обличчя. Я намагався крутити кермо. Я відчував, що моє плече рухається, але я побачив, що моя рука не рухається. Потім я подивився на ногу - вона була наче на нитці", - каже він.

Едвард

Його колега допоміг зупинити кровотечу. Цивільних та тяжкопораненого Едварда вдалося вивезти до безпечного місця. Звідти волонтера доправили до Дніпра.

"Так сталося, що майже половина обʼєму крові він втратив на тому місці, де одержав таке важке поранення. Все вчасно. Якщо б на якомусь етапі було десь трошки менше уваги, ми в його втратили. А так все зробили вчасно", - каже медик.

Йому вже перелили понад шість літрів донорської крові. Загроза для життя вже позаду. Тішиться: його українські тату вціліли.

"Тризуб - його я зробив за два тижні після приїзду сюди. Я планував на три місяці, а й досі тут. Я усвідомив, що люблю цю країну", - каже британець.

Моряк за фахом, вирішив їхати на допомогу Україні на початку повномасштабного вторгнення. Залишив роботу і від жовтня 2022 року тут у найгарячіших точках. Здебільшого вивозить цивільних.

"Я подорожував по світу і бачив вражаючі місця, але це єдине місце, де я відчуваю себе справді вдома", - каже він.

Едвард

Він готується до протезування та про відпочинок у Британії навіть не роздумує. Каже: хоче лишитися тут і надалі допомагати українцям, попри свої поранення.

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