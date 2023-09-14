Британія заборонила "Вагнер": юристка пояснила, як це вплине на ПВК і що тепер загрожує Росії

Зокрема, тепер британському суду буде простіше та зрозуміліше розглядати справу проти "Вагнера".

У Великій Британії 13 вересня набув чинності наказ про заборону "Групи Вагнера" відповідно до Закону про тероризм 2000 року. Юридична заборона поставила ПВК "Вагнер" на той самий рівень, що й "ІДІЛ" та "Аль-Каїда".

Що саме означає заборона "Вагнера" у Британії та чим це обернеться для ПВК і самої Росії в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповіла Джейн Алієва – директорка некомерційної міжнародної юридичної програми для українців Payback4Ukraine та засновниця благодійного фонду "Мама Джейн".

Нагадаємо, раніше у вересні очільниця британського МВС Суелла Браверман подала до парламенту проєкт розпорядження про заборону "Групи Вагнера", а 13 вересня воно набуло чинності. Як повідомлялося, розпорядження передбачає кримінальну відповідальність за приналежність до ПВК "Вагнер", заохочення до її підтримки, допомогу чи використання логотипу. Активи "Вагнера" можуть бути віднесені до категорії власності терористів та арештовані.

Що означає рішення Британії про заборону "Вагнера"

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Джейн Алієва пояснила, що заборона компанії "Вагнер" вплине на ведення бізнесу з цією організацією та іншими подібними організаціями.

"Мета цієї процедури полягає в тому що: a. Вплив на вербування – особи (найманці "Вагнер"), які ще думають про приєднання до "Вагнер", подумають двічі. b. Країни, які сьогодні використовують найманців "Вагнер" для безпеки (Сирія, ЦАР, Судан, Лівія, Мозамбік та Малі), якщо їх лідери захочуть відвідати Великобританію та придбати там нерухомість і т.д., будуть змушені припинити співпрацю з "Вагнер", – розповіла юристка.

Суду буде простіше розглядати справу проти "Вагнера"

Юридично заборона криміналізує компанію "Вагнер", ставлячи її на той самий рівень, що й "ІДІЛ" та "Аль-Каїда".

"Визнання безпосередньо впливає на роботу нашої юридичної кампанії Payback4Ukraine. Тепер суду буде простіше та зрозуміліше розглядати справу проти "Вагнера" у Великій Британії, оскільки уряд Великої Британії визнав "Групу Вагнер" терористичною, і не потрібно доводити чи пояснювати їх кримінальні військові злочини та злочини проти цивільного населення (це великий шмат роботи та тонни паперів), тому що це те, що роблять терористи", – роз’яснила директорка Payback4Ukraine.

Вона зазначила, що завдяки ефективній роботі Департаменту кібербезпеки СБУ та ГУР Міноборони України реалізація цієї процедури відбулася швидше, аніж очікувалося.

США можуть визнати "Вагнер" іноземною терористичною організацією

Рішення Британії щодо заборони ПВК "Вагнер" підвищує вірогідність визнання Сполученими Штатами Америки цієї компанії іноземною терористичною організацією. Алієва зауважила, що наразі компанія визнана транснаціональним злочинним підприємством.

"Якщо відбудеться визнання "Вагнер" терористичною організацією в США, то автоматично страждає фінансування/матеріальна підтримка цієї терористичної організації", – пояснила юристка.

"Певні з цих правопорушень мають чітку "екстериторіальну юрисдикцію", тому навіть неамериканські компанії можуть бути притягнені до суду в США, навіть якщо дія/шкода сталася за межами США", – додала вона.

У цьому контексті Алієва навела приклад, як Міністерство юстиції США оштрафувало французьку компанію Lafarge на 770 млн дол. за непряме фінансування "ІДІЛ" 2022 року.

Британія може визнати Росію спонсором тероризму

Директорка Payback4Ukraine розповіла також про вплив рішення Британії щодо "Вагнера" на геополітику.

"Геополітично: a. Оскільки Росія роками фінансувала "Вагнер" та про це було заявлено публічно так званим президентом Росії. b. Тиск на африканські держави, які покладаються на "Вагнер" у своїй безпеці, вийти з групи", – розповіла юристка.

"Наступним кроком, хоча ми ще не близькі до цього, є визначення Росії державним спонсором терору у Великобританії", – наголосила Алієва.

Нагадаємо, у серпні очільник Міжнародного кримінального суду Пьотр Гофманський заявив, що МКС потенційно може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та найвищого керівництва країни, зокрема у справі про злочини ПВК "Вагнер".

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