Брітні Спірс, Пфайзер та Біткоїн: у США оприлюднили список найоригінальніших кличок тварин

Експерти кажуть, що клички для домашніх улюбленців люди завжди обирають під впливом чогось, що їх вражає.

У Сполучених Штатах оприлюднили список найпопулярніших і найоригінальніших кличок для домашніх улюбленців 2021 року.

На цьогорічні тренди неабияк вплинула пандемія коронавірусу. Тож американці масово називали своїх котів та песиків Ковідами, Зумами, Пфайзерами й навіть прізвищем головного інфекціоніста США доктора Фаучі.

У списку оригінальних кличок опинилися також персонажі з серіалу Бріджертони, співаки з корейського гурту BTS, а ще співачка Брітні Спірс, яку цьогоріч саме звільнили з-під багаторічної батьківської опіки.

Популярними також були криптовалютні імена, такі як Біткойн чи Доджкоїн.

«Ми виявили, що імена, які ми вибираємо для своїх домашніх улюбленців, відображають те, що має найбільше значення для нас - наші пристрасті, наші інтереси та навколишній світ. Зокрема і телевізійні шоу, які ми дивимося, фільми, які ми любимо, книжки, які ми читаємо», – зазначить експертка з кличок Кейт Джаффе.

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