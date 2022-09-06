Бризнули в обличчя газом і побили: у поліції розповіли про стан дівчинки, над якою познущалися однокласниці в Києві

Бійка могла статись через особисту неприязнь.
16-річна дівчинка, яку побили однокласниці в Дарницькому районі столиці, у задовільному стані. До лікарні їй звертатись не довелося.
Про це повідомили ТСН.ua у відділі комунікацій поліції Києва.
"До бійки у 16-річних дівчат-однокласниць неодноразово виникали словесні конфлікти. Постраждалу били двоє дівчат після того, як бризнули їй в обличчя з газового балончика", - розповіли в поліції.
За даними правоохоронців, найближчими днями двом нападницям може бути оголошена підозра. Їх дії поліція кваліфікує як хуліганство, вчинене групою осіб.
На питання про причини конфлікту в поліції кажуть, що чіткої відповіді на це немає, але не виключають, що бійка сталась через особисту неприязнь.
Нагадаємо, до поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив, що його неповнолітню доньку побили однокласниці. Згодом поліцейські виявили у мережі Інтернет відео інциденту, що дало змогу кваліфікувати дії зловмисниць.
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