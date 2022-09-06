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Бризнули в обличчя газом і побили: у поліції розповіли про стан дівчинки, над якою познущалися однокласниці в Києві

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Бризнули в обличчя газом і побили: у поліції розповіли про стан дівчинки, над якою познущалися однокласниці в Києві

Бійка могла статись через особисту неприязнь.

16-річна дівчинка, яку побили однокласниці в Дарницькому районі столиці, у задовільному стані. До лікарні їй звертатись не довелося.

Про це повідомили ТСН.ua у відділі комунікацій поліції Києва. 

"До бійки у 16-річних дівчат-однокласниць неодноразово виникали словесні конфлікти. Постраждалу били двоє дівчат після того, як бризнули їй в обличчя з газового балончика", - розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, найближчими днями двом нападницям може бути оголошена підозра. Їх дії поліція кваліфікує як хуліганство, вчинене групою осіб. 

На питання про причини конфлікту в поліції кажуть, що чіткої відповіді на це немає, але не виключають, що бійка сталась через особисту неприязнь.

© Поліція Києва / Facebook
Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, до поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив, що його неповнолітню доньку побили однокласниці. Згодом поліцейські виявили у мережі Інтернет відео інциденту, що дало змогу кваліфікувати дії зловмисниць.

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