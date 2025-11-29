“Бронювання треба перевіряти постійно”: експерт назвав нюанси мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що з огляду на поточну ситуацію на фронті не завадило б усе ж за кожної можливості перевіряти доцільність бронювання певних категорій чоловіків.

Таку думку він висловив в коментарі сайту ТСН.ua. За словами експерта, в нас вистачає тих, хто ухиляється, не кажучи вже про самовільне залишення частини (СЗЧ).

“Неприпустимо те, що певна кількість людей підтримує це. Але водночас є люди таких професій, які необхідні в тилу. Під такий шумок є і люди, які оформлюють бронювання безпідставно. Тому бронювання треба перевіряти постійно”, — вважає Гетьман.

Водночас, спираючись на відому йому статистику, він каже, що ситуація з мобілізацією в Україні покращилася, принаймні станом на жовтень поточного року.

«Називати цифри я не маю права, але план виконаний. На декілька відсотків навіть перевиконаний. Критичної ситуації немає, але, звісно, людей треба більше», — каже експерт.

До цього він додає, що цілорічний призов строковиків у Росії може свідчити про те, що цими парубками окупанти намагатимуться замінити контратників, які перебувають у тилу.

«А контрактники поїдуть на лінію фронту. Це перше. А друге: переконати строковика підписати контракт набагато простіше, ніж людину з вулиці. Та кількість людей, яка зараз є у росіян на лінії фронту, не дає досягнути бажаних успіхів. Тому РФ шукатиме різні шляхи. Які знайдуть — побачимо», — каже аналітик.

