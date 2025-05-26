Бронювання від мобілізації / © ТСН

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Деяким українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації після 28 травня. Підприємства зі статусом критично важливих мають подати до Міністерства економіки перелік документів і пройти перевірку. У разі втрати статусу, військовозобов’язані працівники втрачають своє бронювання та можуть бути мобілізовані.

Докладніше, кому може загрожувати втрата бронювання та коли і як можливо його повернути, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Які підприємства отримають статус критично важливого

Питання бронювання регулює постанова Кабінету міністрів України № 76.

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Так, підприємства для отримання статусу критично важливого для забезпечення потреб Збройних Сил та включення до Єдиного переліку критично важливих підприємств, мають відповідати затвердженим критеріям.

Зокрема, згідно до Наказу Міністерства економіки №18.12.2024 № 28003, таким як:

відсутність заборгованості по сплаті податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ)

розмір заробітної плати працівників має бути від 16000-24000 (в залежності від кількості працівників) за місяць

провадження діяльності на території трьох і більше областей України.

Яка перевірка чекає на критично важливі підприємства

Згідно з листом від Мінекономіки від 19.05.25р., підприємства, які були включені до Єдиного переліку критично важливих, для збереження свого статусу мають пройти перевірку на відповідність вказаним вище критеріям.

«Зокрема надавши документальні підтвердження щодо відсутності податкових боргів та документи на право власності або оренди нерухомого майна — на підтвердження провадження господарської діяльності в трьох та більше областях України», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

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Які документи потрібно подати до 28 травня / © Мінекономіки

За результатами проведеної перевірки Мінекономіки приймає рішення про відповідність або невідповідність встановленим критеріям.

«У разі винесення рішення про невідповідність критеріям „критичності“, Мінекономіки скасовує такий статус та виключає підприємство з Єдиного переліку критично важливих підприємств», — зазначила адвокатка.

Право на бронювання може бути втрачено, якщо компанія:

більше не відповідає необхідним критеріям

припинила діяльність, важливу для забезпечення потреб ЗСУ

не подала необхідну звітність до Мінекономіки у визначений строк.

Які працівники можуть втратити бронювання

Підприємства, яким скасовано статус критично важливих зможуть поновити свій статус, але не раніше ніж через 6 місяців після скасування зазначеного статусу.

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«Отже, військовозобов’язані працівники в такому випадку втрачають своє бронювання та можуть бути мобілізовані на військову службу протягом періоду втрати підприємством статусу критично важливих, на загальних умовах, допоки підприємство не поновить свій статус та не забронює своїх працівників», — розповіла Марина Бекало.

Деякі медики можуть втратити бронювання від мобілізації

Раніше ми писали про те, що деякі медики в Україні можуть втратити бронювання від мобілізації. Справа в тому, що Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міністерства оборони на розбронювання частини медпрацівників.

Наразі МОЗ проводить консультації щодо списків медичних фахівців, які можуть бути залучені до потреб армії.