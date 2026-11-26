Бронювання від мобілізації / © ТСН

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В Україні триває загальна мобілізація, а військовозобов’язані працівники підприємств, які мають статус критично важливих, можуть отримати бронювання від призову. Водночас така відстрочка не завжди залишається чинною протягом усього періоду працевлаштування.

ТСН.ua розповідає, за яких обставин можуть скасувати бронювання, як роботодавцю анулювати відстрочку та що робити, якщо виникли проблеми з оформленням.

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Як роботодавець може скасувати бронювання працівника

Керівництво підприємства має можливість анулювати бронювання військовозобов’язаного співробітника в електронному форматі. Для цього не потрібно особисто відвідувати державні установи — відповідну заяву можна подати через портал «Дія» .

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Скористатися послугою може керівник підприємства або уповноважена ним особа. Для подання заяви необхідний електронний підпис юридичної особи.

За інформацією порталу «Дія», заявку розглядають протягом однієї доби. Після опрацювання документів заявник отримує повідомлення про результат на електронну пошту та в особистий кабінет.

Якщо рішення про скасування бронювання ухвалене, інформація про це автоматично відображається в електронному військово-обліковому документі працівника. Тобто статус відстрочки змінюється без необхідності додатково звертатися до відповідних установ.

Водночас є випадки, коли бронювання припиняється без окремої заяви роботодавця. Це відбувається, якщо підприємство втрачає статус критично важливого або закінчується строк його дії. У такій ситуації відстрочки заброньованих працівників анулюються автоматично.

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Як перевірити, чи залишається бронювання чинним

Навіть якщо роботодавець повідомляє про оформлену відстрочку, працівник має самостійно перевірити, чи внесена відповідна інформація до державної системи.

Зробити це можна через мобільний застосунок «Резерв+». Саме там відображається актуальний статус військовозобов’язаного та інформація про наявність бронювання.

Якщо відомості змінилися, відповідна відмітка має з’явитися в електронному військово-обліковому документі. Тому варто періодично перевіряти застосунок, щоб вчасно помітити можливе анулювання відстрочки.

Чому працівникові можуть відмовити у бронюванні

Іноді підприємство не може забронювати співробітника навіть за наявності законних підстав для цього. Однією з можливих причин є відсутність або некоректне відображення інформації про працевлаштування в державних реєстрах.

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Зокрема, проблема може виникнути через розбіжності між відомостями Пенсійного фонду України та реєстру «Оберіг». Якщо інформація про трудові відносини не синхронізована, система може не підтвердити місце роботи людини, через що оформити бронювання не вдасться.

Щоб виправити ситуацію, роботодавець повинен передати актуальні відомості про працевлаштування через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно скористатися функцією оперативного інформування про кадрові зміни.

Після подання інформації її оновлення зазвичай триває до двох днів. Коли відомості з’являться в системі, роботодавець зможе повторно подати заяву на бронювання працівника.

Водночас виправити неточності може і сам військовозобов’язаний. Якщо в «Резерв+» неправильно зазначене місце роботи, потрібно скористатися розділом онлайн-виправлення даних у застосунку.

Хто має право на бронювання від мобілізації

Оформити відстрочку за цією підставою можуть військовозобов’язані громадяни, які офіційно працюють на підприємствах зі статусом критично важливих. Водночас їхні військово-облікові документи мають бути належним чином оформлені.

Порушення правил військового обліку за загальним правилом можуть стати перешкодою для отримання бронювання. Однак для деяких категорій підприємств передбачені винятки.

Зокрема, йдеться про окремі підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, які забезпечують безпосередні потреби Збройних сил України.

Також важливо враховувати, що право на бронювання пов’язане не лише з працевлаштуванням людини, а й зі статусом підприємства та виконанням ним відповідних завдань.

За яких обставин бронювання можуть анулювати

Відстрочка від мобілізації не є безстроковою. Її можуть скасувати після завершення встановленого терміну дії або в разі втрати підприємством підстав для бронювання своїх працівників.

Зокрема, це можливо, якщо компанія втрачає статус критично важливої або припиняє виконувати роботи чи надавати послуги для Збройних сил України, які були підставою для отримання відповідного статусу.

Тому навіть офіційно працевлаштованим працівникам важливо стежити не лише за рішеннями роботодавця, а й за власним військово-обліковим статусом. Щоб уникнути неприємних несподіванок, потрібно регулярно перевіряти інформацію в «Резерв+» і переконуватися, що відстрочка залишається чинною.

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