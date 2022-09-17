Броню, яка врятувала життя бійцям, перетворили на арт-об'єкт і розпродадуть за мільйони

Арт-об’єкти з бронежителів - до дня захисника волонтери «Україна для героїв» запустили мистецький проєкт, в якому дають друге життя плитам з бронежилетів, які зупинили кулі і врятували життя бійців.

Перетворити відпрацьовану броню на витвір мистецтва погодилися відомі українські художники і митці, а вилучені кошти від продажу арт-об’єктів підуть на потреби наших захисників, йдеться в ТСН.

Білий птах, що виривається вперед, а поруч розстріляна броня - художник Петро Бевза так бачить майбутню експозицію своєї роботи з плитою, яка на полі бою врятувала українського бійця від ворожої кулі. «Кожного разу, коли я приступав до праці, я не хотів вторгнення, не хотів бути таким, як та куля, чи осколок, який прилетів до бійця. Поступово виникла ідея використати мотив, який там присутній. Ця незнищена душа, яка оживає і рухається в майбутнє до перемоги», - каже скульптор Петро Бевза.

Захисна плита з бронежилету підписана прізвищем військового на зворотному боці. І цей артефакт російської агресії має побачити світ – впевнений Петро Бевза. Зобразити воїна як білого птаха художник вирішив після серії картин, написаних від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Виставка робіт автора нині представлена в Київській картинній галереї.

Описи до картин і назви до них писали військові, які нині воюють на фронті. Аби допомога їм не припинялась, волонтери задумали поєднати мистецтво із реальними наслідками російської агресії. Ідея перетворити військові бронеплити на арт-об’єкти прийшла, коли волонтери працювали над пошуками нових інвестицій для допомоги Збройним силам України. «Арт-броня - це мистецтво, яке рятує життя. Проєкт тільки стартує, ми вкладаємо з партнерами велику кількість часу і енергії і сподіваємося на те, що в нас вийде масштабний проєкт заради масштабної допомоги ЗСУ. Сам проєкт народився в процесі співпраці з креативною агенцією «Макен». Ця ідея була супер креативною і ми побачили в ній родзинку», - переконує співзасновник благодійного фонду і волонтерського руху Олександр Ковальчук.

Зо два десятка пробитих бронежилетів, які врятували їхнім власникам життя, завдяки художникам згодом перетворяться на арт-об’єкти. Прошиті кулями відпрацьовані плити надали у Міноборони. «Геніальність проєкту, коли беруться реальні бронеплити від реального військового, чи ЗСУ, чи прикордонника, чи нацгвардійця, яка зберегла йому життя. То ця плита отримує друге життя, вона віддається в руки осіб, які роблять з цього арт-обєкт. Ми, як Міноборони, неймовірно підтримуємо таку активність, таку ініціативу. Ми дякуємо за те, що вони роблять разом з нами, допомагають сектору безпеки і оборони виконувати головну місію - чистити нашу землю від ворога», - каже міністр оборони України Олексій Резніков.

Простріляний бронежилет, як мистецтво: плити бійців перетворюють на арт-об'єкти і продають заради ЗСУ

Проєкт залучив до роботи з десяток відомих українських митців, роботи яких згодом продаватимуться на благодійному аукціоні в Європі. «Зараз ми говоримо про, я сподіваюсь, мільйони доларів, які ми зможемо направити на допомогу ЗСУ», - каже голова фонду.

Вилучені кошти підуть на закупку найнеобхіднішого спорядження для військових сектору оборони і безпеки. Перша презентація робіт мистецького проєкту в столиці відбудеться за місяць, на день захисників і захисниць України. Після цього виставка рушить європейськими містами, аби наочно нагадати світу про військові злочини країни агресорки.

Читайте також:

На голому ентузіазмі, в шортах і майках: унікальна пожежна бригада рятує будинки односільчан після обстрілів

Ізюмці, які голодували кілька місяців, розмітають харчі від волонтерів: люди розповідають, що пережили

Вбиральня за вівтарем і сушка шкарпеток на іконах: військові звільняють Донеччину і виявляють "скрєпи" росіян