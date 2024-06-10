Бронювання по-новому, термін оновлення даних: у Раді відповіли на популярні запитання щодо мобілізації

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський відповів на найбільш популярні запитання, які хвилюють суспільство, щодо мобілізації.

ТСН.ua зібрав головні тези, які звучали в інтерв'ю для РБК-Україна.

Чи будуть електронні повістки та скерування на ВЛК

У Раді запевнили, що електронних повісток не буде, а також законом не передбачено електронних скерувань на військово-лікарську комісію.

"Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – сказав Веніславський.

Щодо ВЛК, то нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК.

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - вважає він.

Хто і кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК

За словами Веніславського, ухилянтів можуть примусово доправляти до ТЦК в порядку адміністративного затримання. Такі повномаження має Національна поліція.

"Примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - звернув він увагу.

Чи подовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних

Нардеп спростував попередні заяви деяких політиків, що можуть подовжити термін оновлення даних. Він наголосив, що наразі немає жодних підстав для подовження терміну персональних даних.

За його словами, у Міноборони повідомили, що згідно з якою від 18 травня до 3 червня, свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців. З них 1,3 мільйона зробили це через "Резерв+", 117 тисяч – через ЦНАПи, 90 тисяч – через ТЦК та СП.

"Тобто така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку", - запевнив Веніславський.

Також читайте Чи можна відмовитися від мобілізації через релігію: пояснення юристки

Нюанси у нових правилах бронювання

За словами нардепа, підприємства будуть мати можливість забронювати 100% військовозобов'язаних, а окремі – до 50%. Конкретний перелік критично важливих підприємств буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки.

Веніславський зауважив, що підприємства оборонно-промислового комплексу, енергетичні підприємства можуть бути до 100% заброньовані.

"Якщо з точки зору конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання. Причому в тих обсягах, яких передбачено цією постанови. Тобто постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Мають право і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо", - зауважив він.