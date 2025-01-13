Бронювання від мобілізації спливає 28 лютого: кого можуть призвати

Військовозобов’язані, яких роботодавці не встигнуть забронювати, можуть бути призвані на військову службу.

28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні.

Скільки часу керівники критично важливих підприємств матимуть, щоб “перебронювати” своїх працівників та чи можуть мобілізувати раніше заброньованих — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Так, за постановою Кабінету міністрів України від 22 листопада 2024 року №1332, дія бронювання, які були надані до 1 грудня 2024 року, закінчується 28 лютого 2025 року.

Отже, підприємства які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, які відповідають критеріям та не втратили свій статус, або набули такий статус мають подати своїх військовозобов’язаних працівників в списках на бронювання, зокрема через портал “Дія”.

“Ті військовозобов’язані, яких роботодавці не встигнуть забронювати, або якщо підприємство втратило статус критично важливих, втратять бронювання з 28 лютого 2025 року та відповідно і відстрочку, а тому можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації”, — розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua.

Бронювання, які були реалізовані від 1 грудня 2024 року вже за новими правилами згідно до постанови Кабміну №1332, є чинним на відповідний строк.

За постановою Кабміну №1332, підприємства, які мають статус критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, мають бути включені до Єдиного переліку критично важливих підприємств на підставі поданого Мінекономіки або державним органом відповідного повідомлення засобами порталу “Дія” у довільній формі.

Після чого, таке підприємство може подавати своїх працівників в списках на бронювання через портал “Дія”. У списках зазначаються відомості такого підприємства та військовозобов’язаних осіб.

“У разі, якщо військовозобов’язаний працівник перебуває на військовому обліку, в трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває у розшуку, протягом 72 годин з моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, береться на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки в автоматичному режимі”, — розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, Верховна Рада створила новий реєстр: читайте, які дані він міститиме та хто з чоловіків туди потрапить.

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