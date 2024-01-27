Бронювання від мобілізації: в Україні готують нові правила — як це працює зараз і що зміниться

Заброньовані можуть виїжджати за кордон, але за однієї умови.

В Україні окремі категорії працівників мають право на бронювання та відстрочення від мобілізації. Зараз у Верховній Раді, за даними Forbes, готують законопроєкт, який може істотно змінити підхід до процедури.

Хто зараз може отримати бронювання, як та на скільки? Чи може заброньований виїжджати за кордон? Та що пропонують змінити депутати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що таке бронювання

Метою бронювання військовозобов'язаних працівників, посадових осіб є забезпечення повноцінного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що заброньовані посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом всього строку проведення мобілізації.

“Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців”, — зазначила Марина Бекало.

Після спливу шести місяців вони підлягають повторному бронюванню

Хто може отримати бронювання у 2024 році

Перелік об'єктів критичної інфраструктури затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 1109 від 9 жовтня 2020 року, до яких належить такі сектори як:

транспорт

пошта та зв'язок

охорона здоров’я

цифрові технології

захист інформації (кіберзахист)

телекомунікація

харчова промисловість

агропромисловий комплекс

комунальні послуги

промисловість

органи правосуддя тощо

Працівники вказаних об'єктів критичної інфраструктури підлягають бронюванню та відповідно отримують відстрочку від призову під час мобілізації.

Як отримати бронювання

Для кожного сектору економіки передбачений окремий порядок бронювання.

“Якщо, наприклад, взяти підприємство критичної інфраструктури незалежно від форми власності, то для бронювання своїх працівників підприємством подаються відповідні списки до Мінекономіки згідно з формою, що затверджена Постановою КМУ № 76 від 27 січня 2023 року, які вже надалі Мінекономіки погоджує з Генеральним штабом”, — пояснила Марина Бекало.

Після такого погодження Мінекономіки видає наказ на бронювання працівників за списком, витяг якого надсилається підприємству.

Чи можуть заброньовані виїхати за кордон

Заброньовані працівники не підлягають мобілізації на час дії бронювання, та відповідно мають право виїзду за кордон згідно пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону, але виключно з метою відрядження.

“На підтвердження права виїзду за кордо в пункті пропуску необхідно надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання та наказ підприємства про відправлення у відрядження за кордон”, — розповіла Марина Бекало.

Нові правила бронювання від мобілізації

У Верховній Раді зараз готують законопроєкт, який може істотно змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних, повідомляє Forbes. У розпорядженні видання з’явилася чернетка документу.

Депутати пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників, незалежно від посади. За умови, якщо компанія працює “в білу” та сплачує податки до бюджету.

Головна відмінність від запропонованої наприкінці 2023 року концепції Офісу президента — відмова від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

“Встановлення будь-яких критеріїв щодо заробітної плати сприйматиметься суспільством як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати”, — прокоментувала голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Раніше ми писали про те, чи можуть вручити повістку тому, хто має право на відстрочку. Адвокатка пояснила, чи правомірні такі дії Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП).

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