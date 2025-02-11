Бронювання від мобілізації: як зміняться правила від 28 лютого

Тепер, щоб мати змогу бронювати працівників від мобілізації, підприємства мають відповідати двом обов'язковим критеріям та одному – на вибір. Моніторинг на відповідність цим критеріям відбуватиметься щомісяця.

В Україні бронювання від мобілізації незабаром відбуватиметься по-новому. Тепер щоб мати змогу бронювати працівників від мобілізації, підприємства мають відповідати двом обов'язковим критеріям та одному – на вибір. Зміни торкнулися й обмежено придатних. У владі продовжують терміни проходження ВЛК для таких громадян. Ба більше, співробітників ТЦК та ВЛК планують карати за порушення правил мобілізації. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Бронювання від мобілізації по-новому

Від 1 грудня почали діяти нові правила економічного бронювання від мобілізації. Компанії та підприємства, у яких строк дії про визнання їхньої критичності завершився 30 листопада, мають пройти перевірку на відповідність новим критеріям до 28 лютого 2025 року. Тепер щоб мати змогу бронювати працівників від мобілізації, підприємства мають відповідати двом обов'язковим критеріям та одному – на вибір. Моніторинг на відповідність цим критеріям відбуватиметься щомісяця.

"Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників – це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов'язковими критеріями підприємства зможуть бронювати працівників на довший строк – до 12 місяців, як і раніше", – пояснили ключові зміни в Мінекономіки.

Наприклад, якщо термін бронювання працівників закінчився 5 січня 2025 року, а підприємство ще не встигло оновити критичність упродовж грудня, то можна продовжити бронювання цих працівників через "Дію", але на термін не довше, ніж термін дії їхньої критичності, та не довше, ніж до 28 лютого 2024 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність, воно могло вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк – до 12 місяців.

Також спрощено механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Тобто якщо підприємство від 1 числа конкретного місяця хоче забронювати нового чи старого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі "Дія" має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати всіх податків) буде не менше 20 тис. грн (крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів "Дія.City").

Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити чинне бронювання працівника, йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищий за 20 тисяч грн від дати бронювання без обов'язку мати відповідну зарплату в попередній період. Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників одразу, якщо вони відповідають вимогам щодо рівня зарплати.

До інших змін також входять:

Нові пріоритети для професійної підтримки. До списку посад, які можуть бути заброньовані без обмежень за обсягами, додано фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Підтримка міжнародних проєктів. Бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти коштом міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Нові вимоги до бронювання працівників

Для отримання статусу "критичного" середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше ніж 2,5 мінімальної зарплати. Зарплата саме того працівника, якого бронює підприємство, має також бути не менше ніж 2,5 мінімальної зарплати, тобто щонайменше 20 тисяч грн.

Крім того, підприємство не повинно мати заборгованості зі сплати всіх податків. Також воно має відповідати щонайменше одному з додаткових критеріїв:

Сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ).

Валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів.

Стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об'єктів).

Важливе значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади.

Рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств.

Статус резидента "Дія.City".

Бронювати військовозобов'язаних працівників можуть підприємства, які належать до однієї з таких категорій:

Органи державної влади або місцевого самоврядування – для забезпечення функціонування державного управління.

Компанії з державними контрактами в оборонній сфері – наприклад, постачання техніки чи інших ресурсів.

Критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення – це можуть бути енергетика, комунальні послуги, продовольча промисловість тощо.

До 28 лютого 2025 року такі підприємства повинні підтвердити свій статус критичних. Якщо ж у цей термін вони не подадуть документи на перепідтвердження, то втратять статус критично важливих, а всі працівники будуть зняті з бронювання.

Як спростили процес бронювання

До процесу бронювання було внесено такі спрощення та зміни: всі заявки на бронювання обробляються через "Дію"; керівники можуть подавати документи на нове бронювання через портал "Дія" заздалегідь, щоб забезпечити безперервну відстрочку своїх працівників від мобілізації. Раніше списки працівників потрібно було подавати лише після завершення терміну бронювання – це створювало 72-годинну паузу, під час якої працівник залишався без відстрочки.

Від 22 січня до 1 березня 2025 року підприємства, які підтвердили свій статус критично важливих, можуть подавати списки на нове бронювання. Такі заяви опрацьовуватимуть протягом одного дня. Це дозволяє анулювати попереднє бронювання (чинне до 28 лютого) та одразу оформити нове – без жодних перерв.

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Також уряд дозволив повністю бронювати працівників державних і комунальних медичних закладів, як-от лікарні, центри крові та установи судово-медичних і психіатричних експертиз. Раніше бронюванню підлягала лише половина військовозобов'язаних співробітників.

Як підприємству забронювати працівника в "Дії"

Нагадаємо покроковий алгоритм, як підприємствам, що підтвердили статус критичних, забронювати працівників на порталі "Дія":

Зайти до кабінету громадянина та обрати "Подати заяву". Вказати дані кандидатів для бронювання. Підтвердити, що зарплата працівника 20 000+ грн. Перевірити заяву та підписати.

Підсумуємо нововведення

Отже, перелічимо зміни у правилах бронювання працівників:

Бронювання відбуватиметься тільки через "Дію".

Нові обов'язкові критерії: середня зарплата на приватному підприємстві має бути не меншою за 20 тисяч грн; відсутня заборгованість перед державою з податків та ЄСВ.

Терміни підтвердження критичності підприємства – до 28 лютого 2025 року.

Спрощений механізм перевірки зарплат – достатньо декларативної заяви керівника.

Бронювати військовозобов'язаних працівників можуть органи державної влади, місцевого самоврядування, компанії з державними контрактами в оборонній сфері, критично важливі для економіки чи життєдіяльності населення підприємства.

Новий дедлайн ВЛК для "обмежено придатних"

Незабаром в Україні мають ухвалити законопроєкт щодо продовження терміну проходження ВЛК "обмежено придатними" до 5 травня. За даними комітету з нацбезпеки, наразі повторний медогляд пройшли лише близько 25% обмежено придатних. Це створило ризик, що решту військовозобовʼязаних могли притягнути до адміністративної відповідальності та оштрафувати на 17–25,5 тисячі гривень.

"Оскільки процес проходження ВЛК потребує часу, а навантаження на ТЦК та СП значно зросло, було ухвалено рішення про необхідність продовження терміну проходження повторного огляду. Ініціативу підтримали Генштаб ЗСУ та Міноборони України", – пояснив голова парламенту Руслан Стефанчук.

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Наразі відомо, що до моменту ухвалення нового законопроєкту тих обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройшли повторну ВЛК до 5 лютого, не штрафуватимуть. Голова парламенту висловив сподівання, що народні депутати зможуть якнайшвидше ухвалити законопроєкт.

Однак речник голови Міноборони Дмитро Лазуткін зауважив, що надалі несвоєчасне виконання норми щодо проходження ВЛК обмежено придатними буде кваліфіковане як адміністративне порушення.

Покарання для співробітників ТЦК та ВЛК

Наразі в Україні спостерігається дисбаланс у притягненні до відповідальності учасників мобілізаційного процесу, які порушують правила. Військовозобов'язані громадяни несуть відповідальність за порушення правил військового обліку, натомість співробітники ТЦК та ВЛК фактично позбавлені відповідальності за зловживання у цій сфері. Однак Верховна Рада працює над законопроєктом, який передбачатиме відповідальність для співробітників територіальних центрів комплектування за спроби мобілізації осіб, що мають бронювання, відстрочку чи взагалі не підлягають мобілізації.

Аналогічна відповідальність стосуватиметься і працівників військово-лікарських комісій (ВЛК) за визначення хворих людей придатними до військової служби. Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що ця ініціатива підтримана очільником Генштабу Олександром Баргилевичем і нардепом Миколою Павлюком.

"Розроблятимемо і вноситимемо законопроєкт про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових”, – заявив Бужанський.

Е-направлення на ВЛК

Отримати направлення на ВЛК можна через ТЦК або за допомогою електронного кабінету в застосунку "Резерв+". Про появу нової послуги в "Резерв+" наприкінці січня повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідний допис про нову послугу зробила й заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Сьогодні ми запускаємо в Резерв+ зручну генерацію електронних направлень до ВЛК. Більше ніхто не зможе сказати "у нас обід", "приходьте через 2 тижні" або "станьте в чергу". Ми робимо більше, ніж цифрові послуги. Ми повертаємо повагу держави до її громадян", – наголосила посадовиця.

Спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Згодом її розширять і для громадян, які вже мають повістку на ВЛК. Водночас реформа не обмежиться лише цифровізацією. Робота триває й над іншими змінами, зокрема інтеграцією інформаційних систем МОЗ та Міноборони, а також впровадженням можливості самостійного вибору медичного закладу для ВЛК в системі "Резерв+".

До слова, від 28 лютого висновок ВЛК про придатність буде доступний лише в цифровому форматі, що дозволить уникнути повторного відвідування ТЦК. Дані автоматично передаватимуться до реєстру "Оберіг".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ПРАВИЛА БРОНЮВАННЯ ЧОЛОВІКІВ: важливі зміни від 28 лютого!

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