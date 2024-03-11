Бронювання від мобілізації за гроші: кому хочуть дати шанс відкупитися

Тема бронювання працівників від мобілізації за гроші активно обговорюється в Україні. У Кабміні кажуть, що розглядають концепцію бронювання за сплатою податків. Про своєрідний відкуп від мобілізації у вигляді збільшення податків заявляють і деякі депутати у Верховній Раді.

Що пропонують?

Пропонується надати можливість бронювати працівників усім підприємствам, а не лише критично важливим, які визначив уряд. Головна умова – компанія повинна працювати у "білу" та сплачувати податки до держбюджету.

Деякі експерти навіть підраховують, скільки грошей може заробити держава, якщо дозволяти підприємствам бронювати свої працівників щомісячно за гроші.

До речі, розглядається варіант, аби до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника. А забронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

Як зазначає нардеп Олексій Гончаренко, у планах Кабміну забронювати чиновників категорії А; робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ; працівників поліції.

З бізнесу забронюють повністю: працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

Також за словами нардепа, у Кабміні планують прив’язати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати.

Це стосується тих, хто:

отримує зарплату від 35 000 грн;

сплачує ПДФО – 6,3 тис. грн, і ЄСВ – 7,7 тис. грн;

айтівці, а саме резиденти "Дія сіті", за умови сплати ПДФО – 6,3 тис. грн.

"За цією логікою: чиновники та багатії не мають ризикувати життям", - написав Олексій Гончаренко.

Чому це малоймовірно

Сайт ТСН.ua поцікавився у члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, чи можливі такі нововведення і чи будуть вони додані до законопроєкту про мобілізацію, який зараз знаходиться на розгляді у комітеті.

Федір Веніславський / Фото: Верховна Рада України

"Моє ставлення до бронювання за гроші – негативне. У новому законі про мобілізацію – це точно не прописано. Але знаю, що ця тема була ініційована представниками Кабінету міністрів України. На мою думку, дуже мала ймовірність, що ця ініціатива буде реалізована. Бо це відверте порушення принципів рівності та напряму залежить від матеріального статку людей, а відповідно буде негативно сприйняте суспільством. Як на мене, то у ініціативи бронювання за гроші дуже суперечлива суть, тому малоймовірно, що таке нововведення може мати місце. У законопроєкті про мобілізацію – питання бронювання від мобілізації за кошти або податки взагалі не розглядається", - розповів сайту ТСН.ua Федір Веніславський.

Він додає, що дане питання входить виключно до сфери повноважень Кабміну, тому гіпотетично може бути вирішене на підзаконному рівні.

"Але особисто я, не бачу на даний момент механізму, який би дозволив це реалізувати. Відповідно, моє ставлення до цього - негативне", - додає Федір Веніславський.

Напередодні стало відомо, що в урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників.

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