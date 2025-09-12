Давид Алоян / © ТСН

Реклама

Це — Давид Алоян, новопризначений заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова. І це призначення дуже важливе. Бо сьогодні РНБО — місце, де вирішуються найважливіші питання нашої з вами безпеки від російської агресії.

Редакція проекту Хапуга.ua уважніше придивилась до персони Алояна і ми знайшли докази зв’язків батьків та близьких родичів високопосадовця із Російською Федерацією вже під час повномасштабного вторгнення.

Питання, куди дивилась Служба Безпеки України там сам головнокомандувач, задамо наприкінці. А зараз — до фактів.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БРУДНА БІЛИЗНА МОЛОДОГО ЗАСТУПНИКА СЕКРЕТАРЯ РНБО: поїздки на Ростов, бізнес в «ЛНР» і не тільки…

Хто такий Давид Алоян

Давид Алоян — з покоління молодих та амбітних державних службовців. Закінчивши здобувати вищу освіту лише у 2021 майже одразу отримав щасливий квиток стати не просто рядовим держслужбовцем, а одразу головним спецалістом. І видало цей квиток Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. На цьому везіння молодого Алояна не завершилось. І далі він, доволі швидко став начальником відділу європейської та євроатлантичної інтеграції у цьому ж міністерстві. Займався залученням інвестицій, опікувався українським оборонно-промисловим комплексом.

Давид Алоян / © ТСН

Зліт кар’єрною драбиною продовжився і навесні цього року, коли Алояна призначили аж цілим заступником Міністра Мінстратегпрому. І ось тепер, 28-ми річний молодий фахівець став заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Фантастично швидкий шлях від факультету міжнародної економіки до апарату РНБО довжиною всього в 4 роки, забезпечив Алояну доступ до офіційних зустрічей та нарад із міжнародними партнерами.

На світлинах Давид Алоян в супроводі міністра стратегічних галузей Германа Сметаніна на виставці у Кракові. В делегації Мінстратегпрому відвідав міжнародний авіасалон Le Bourget 2025. Прийняв участь у засіданні міжнародної робочої групи з питань оборонно-промислового співробітництва в Брюсселі. Проводив зустріч із міжнародними партнерами та представниками делегації Конгресу США.

Реклама

Давид Алоян

Тобто Алоян прийшов на посаду не з вулиці. І він не якийсь ноунейм, як вам могло здатися після новин про його призначення до РНБО. Та попри таку високу посаду та начебто досвід спілкування із міжнародними партнерами, ми не знайшли відео публічних виступів. Фотозвітів із офіційних зустрічей повно, а відео — жодного. А ні, є лише один коментар телеканалу Рада, на якому високопосадовець, схоже, зачитував відповіді на стандартні питання журналістки, з екрану.

«Як ви вже зазначили, все вірно, Україна визнана партнером програми Safe. І це є вагомим кроком, який відкриває нові можливості для наших виробників. Саме…Наразі вони зможуть повноцінно долучатись до спільних європейських закупівель, інтегруватись в ланцюги постачання, реалізовувати спільні проєкти у сфері високотехнологічної оборонної продукції.»

Нині Мінстратегпром ліквідовано, а його повноваження передані до Міністерства Оборони. Проте з амбітним держслужбовцем не попрощались, а призначили заступником Умєрова в РНБО.

Рустем Умєров / © ТСН

І тепер Алоян отримав доступ до державних справ найвищого рівня — всього, що стосується нашої оборони.

Реклама

Давид Алоян в Миротворці

Таке призначення одразу викликало шквал негативних згадок у ЗМІ і ось чому. Ще в липні цього року сайт Центру Миротворець, який збирає інформацію про державних зрадників, колаборантів та інших злочинців, опублікував інформацію про родичів Давида Алояна. Як з’ясували аналітики Центру, його сім’я та близькі родичі, починаючи з 2014 року, неодноразово перетинали кордон України із Росією.

Матір Давида Манвеловича Алояна, Кадзе Алоян, виїжджала до Росії за цей час, за даними Центру Миротворець, 8 разів. З них, після початку повномасштабного вторгнення, двічі у 2023 році.

Батько ж посадовця Манвел Алоян виїжджав до Росії 12 разів, з них — 6 разів у 2023 році, використовуючи російський паспорт.

Скриншот з Миротворця

На російському порталі перевірки чинності паспортів зазначається, що громадянство батько Давида Алояна Манвел Алоян отримав у Ростовській області.

Реклама

Двічі їздила до Росії і сестра посадовця Каріне Алоян у 2016.

З 2015 по 2020 перетинав кордон рідний дядько Давида Алояна Норайр Алоян чотири рази.

Також двічі після початку великої війни перетинала кордон з РФ і рідна тітка Елміра Алоян

Що кажуть батьки Алояна про поїздки до РФ і бізнес в ЛНР

Ця інформація шокує, тому ми вирішили спершу звернутись до матері новопризначеного заступника секретаря РНБО Кадзе Алоян, аби запитати, чи це правда. За її словами, з 2014 року вона мешкає у Києві і їздила до окупованого Алчевська до 2016 року. Щодо поїздок до країни агресора, відповіді ми так і не отримали.

Реклама

«Пробачте, ви, ви в даний момент журналістка, дзвоните мені по телефону, задаєте питання, які ви чули чи бачили в новинах, ви хочете сказати, що я зараз зобов’язана вам відповідати, як ви питання задаєте?… Я вам все це сказала. Я зараз перебуваю в Києві з 2014 року, так як було часом призупинено (бойові дії — ред.), я два-три рази до 2016-го їздила, тому що так як у мене там була і нерухомість, і чоловік там був, і робота, як я працювала при Україні, чисто, добросовісно, за все», — розповіла жінка.

Ба більше, окрім інформації щодо частих візитів родини українського держпосадовця Давида Алояна до Росії, що міститься у базі Центру Миротворець, ми провели власне розслідування. Покопались в реєстрах і те, що знайшли — шокує ще більше. З російського реєстру юросіб видно, що батьки мали бізнес в так званій «ЛНР».

Бізнес батьків Алояна в “ЛНР” / © ТСН

Манвел та Кадзе Алояни зареєстрували індивідуальних підприємців у рідному Алчевську у 2023 році. Обидва вже не діючі, та зверніть увагу:

З облікової картки матері Алояна видно, що її статус підприємця ліквідований 1 вересня 2025 року — за тиждень до призначення Давида Алояна заступником секретаря РНБО. Мати посадовця стверджує, що нічого не знає ні про російське громадянство чоловіка, ні про бізнес на окупованій території Луганщини.

Реклама

«Ні… Без поняття… Без поняття. Я в цей момент перебуваю в Києві… Я без поняття, він щось там має чи не має», — каже жінка.

Рідні ж дядько та тітка посадовця Норайра та Елміра Алоян з 2023 року діючі підприємці в так званій «ЛНР», і як зазначено в реєстрі — громадяни Російської Федерації.

«Це родичі мого чоловіка, які там жили з першого дня до сьогоднішнього дня. Там і вони залишилися», — каже Кадзе Алоян.

Також за словами пані Кадзе, батько Давида Алояна має український паспорт і виїхав до Німеччини, попри призовний вік.

Реклама

«Він має бути в Німеччині, там проживає. 23 чи 24 травня (нерозбірливо) тому і…без поняття», — розповіла Кадзе Алоян.

Розповіді родичів суперечить інформації, яку ми витягли з російських реєстрів. Тому підготували запити до апарату Ради нацбезпеки і оборони, а також Служби Безпеки України, аби нам офіційно підтвердили, ну, або спростували, зв’язок родичів пана Алояна із Росією.

Вартість нерухомості в декларації Алояна не відповідає дійсності

Крім цього, Національне агентство із запобігання корупції має детальніше перевірити майновий стан посадовця. Адже вказана вартість придбаної Алояном нерухомості явно не відповідає ринковій.

Квартира 67 квадратних метрів на Софіївській Борщагівці у ЖК Софія Резіденс з’явилась в Алояна ще в студентські роки — у 2020. І коштувала йому начебто менше 700 000 гривень. В той час як на порталі ЛУН, за даними забудовника, її вартість на час покупки, мала б скласти мінімум 1 300 000 гривень.

Реклама

Квартира Давида Алояна в цьому будинку / © ТСН

В минулому році держслужбовець придбав комерційну нерухомість неподалік свого обійстя площею більше 130 квадратних метрів, які обійшлись йому всього в 350 000 гривень, тобто приблизно по 70 $ за квадратний метр.

Ми знайшли оголошення за цією адресою з такою ж площею: вартість становить більше 7 000 000 гривень.

Річної зарплати Давида Алояна за 2024 рік, 690 000 гривень без жодної задекларованої копійки заощаджень, ніяк не вистачило б на комерційну нерухомість на за 7 000 000 гривень, на навіть зі знижкою 90%.

Що каже Давид Алоян

Як сам пояснить посадовець такі дивовижні цифри на нерухомість у своїй декларації, яким позаздрить кожен українець, а також, чи платили його батьки податки державі окупанту?

Реклама

Нажаль, трубку від журналістів пан Алоян не бере, тому вирішили прислати свої запитання йому у месенджер. На які, на момент виходу цього сюжету, заступник секретаря РНБО так і не відповів та попросив надіслати офіційний запит.

Давид Алоян / © ТСН

Схоже, Давид Алоян сором’язливо замовчує свої кар’єрні успіхи та зв’язок родичів із країною агресоркою. Як під час війни людина із таким бекграундом може займати не просто високу посаду у воюючій країні, а ще й мати прямий стосунок до вирішення питань національної безпеки? Сподіваємось, оприлюднену інформацію перевірять відповідні органи, тож, чекаємо на реакцію.

Прислати інформацію про Хапуг та їх темні справи ви завжди можете на нашу пошту пошту hapuga.investigation@1plus1.tv.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БРУДНА БІЛИЗНА МОЛОДОГО ЗАСТУПНИКА СЕКРЕТАРЯ РНБО: поїздки на Ростов, бізнес в «ЛНР» і не тільки…