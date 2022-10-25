"Брудна бомба" є спробою РФ замаскувати використання тактичного ядерного снаряда - Подоляк

На думку радника керівник Офісу президента, ця технологія не спрацює, бо і західні партнери, і Україна розуміють плани Росії.

Ядерна істерія, яку Росія періодично піднімає, закінчиться тим, що російський атомпром буде заборонений для будь-яких операцій з іншими країнами.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Стосовно "брудної бомби". Безумовно, немає ніякої "брудної бомби" в Україні. Це не обговорюється. Безумовно, ми бачили нову спробу інформаційного тиску на іноземні суспільства, на суспільства європейських країн перш за все. Це всі оці дзвінки і пана Шойгу, і пана Герасимова на наступний день, і пана Лаврова, і пана Пєскова. Ці заяви і листи до ООН тощо. Ні, немає жодного стосунку до України вся ця тематика", - наголосив він.

Більше того, за словами Подоляка, представники Франції, Сполучених Штатів і Великої Британії заявили, що вони не бачать жодних сенсів обговорювати "брудну бомбу", яка б мала якийсь стосунок до України.

"Будь-що, що стосується радіонуклідних процесів, має стосунок лише до Російської Федерації. Це перше. Але є друга складова. Набагато небезпечніша. Це спроба Російської Федерації погратися із дамбою Каховського водосховища. Тому що, крім того, що це може викликати підтоплення великої частини лівобережжя Херсонської області, так само це може завдати шкоди Запорізькій атомній електростанції. Тому що безпековий охолоджувальний контур - це якраз і є частково Каховське водосховище, звідти йде вода", - пояснює радник керівника Офісу президента.

В Офісі президента все це сприймають, як один великий план Росії, як захистити Крим.

"Дивіться, ось все, що говориться про "брудну бомбу", про Каховське водосховище, про якусь там евакуацію, якої насправді не було, крім евакуації членів родин окупаційної адміністрації з міста Херсона; все, що відбувається в Енергодарі навколо Запорізької атомної електростанції, - все це елементи однієї великої тактики Російської Федерації", - зазначив він.

За словами Подоляка, Росія не може стримати наступ українських Збройних сил військовим шляхом, тобто не може армія Росії щось протиставити нашим хлопцям, тому вони напрацювали такий план: чи шлюзи підриваємо на Каховському водосховищі, підтоплюємо велику територію лівобережжя Херсонської області, і таким чином зупиняємо просування в напрямку до Криму.

"А паралельно з цим говоримо про якісь радіоізотопні бомби, які може хтось використати. Ми вважаємо, що це могла б використати тільки Російська Федерація. Але знову ж таки, вони ж не дуже розумні, тому все це так швидко проговорюють у публічному просторі. Тому сьогодні для всіх очевидно, що навіть спроба якось замаскувати використання тактичного якогось снаряда російського виробництва, замаскувати його під "брудну бомбу" буде чітко мати конкретне розуміння у наших партнерів, і в України зокрема. Тому ми вважаємо, що ця технологія теж не спрацює", - резюмував він.

Нагадаємо, США наразі не мають розвідданих про рішення Росії застосувати ядерну зброю.

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