Брязкіт зброї біля українських кордонів: чого чекати від російсько-білоруських військових навчань

До можливих провокацій готуються підрозділи Територіальної оборони у прикордонних областях.

У четвер, 10 лютого, розпочинається активна фаза російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість 2022". Під час вишколів на території Білорусі планують задіяти п'ять полігонів та чотири військові аеродроми. Росія та Білорусь наполягають, що навчання двох країн мають виключно оборонний характер. Проте, на Заході підозрюють, що це частина підготовки Росії до ймовірного вторгнення в Україну і вже нарощують військову присутність у Європі.

Про те, як на тлі цих військових маневрів живуть українці біля кордону з Білоруссю, йдеться в сюжеті ТСН.19:30

Ситуація на кордоні

Від пункт пропуску “Нові Яриловичі” до білоруського Гомеля, де фіксують активне пересування військової техніки РФ, трохи більше, ніж 30 кілометрів. Прикордонники працюють в штатному режимі. Місцеві теж спокійні.

Тутешній мешканець Микола про спільні військові маневри Білорусі та РФ чув, але, як і багато хто з односельців, у можливий наступ вірити не хоче. У побуті тут часто говорять російською, мають і родичів в Білорусі.

“До чого нам готуватися? Ми готові на все, ми все прожили. Дітям, онукам нашим - ото погано буде”, - розмірковує він.

Від тутешніх сіл до рубежів сусідньої держави - подекуди до 1,5 км. Спіймати закордонну радіостанцію легше, ніж українську. Інтернет тут хіба в сільрадах і школах. Ловлять кілька білоруських каналів. Новини один одному місцеві здебільшого переказують. Тож і ставляться до них - з обережністю.

Загороджувати кордон колючим дротом прикордонники почали ще від початку міграційної кризи в Білорусі. Нині на посиленій варті навіть бойові резерви. За ситуацією стежать з безпілотників. Застосовують квадроцикли і снігоходи.

Про готовність до можливих провокацій звітують і в місцевій Територіальній обороні. За словами начальника служби зв’язків із громадськістю сил Тероборони регіонального управління “Північ” Віталія Кирилова, підрозділи у чотирьох прикордонних областях сформовані на понад 70%, забезпечені усім необхідним, зокрема, зброєю за нормами ЗСУ, і готові виконувати завдання.

Що відбувається в Білорусі

Начальник Генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов уже прибув до Білорусі контролюватиме військові маневри. Під час вишколів там планують задіяти п'ять полігонів та чотири військові аеродроми.

Серед військової техніки, стягнутої до Білорусі - винищувачі Су-35, штурмовики Су-25, зенітно-ракетні комплекси великого та середнього радіусу дії та "Панцир" ближнього радіусу.

За словами канцлера військового відомства Естонії Кусті Салма, у Білорусі вже перебуває 15 тисяч російських військових і є припущення, що їхня кількість збільшиться удвічі.

“Якщо так станеться, у НАТО розглядатимуть різку зміну розташування своїх підрозділів”, - повідомив він.

Як реагує Захід

На тлі загрози російського вторгнення НАТО посилює східний фланг. Лондон перекидає до Естонії вісімсот п'ятдесят військовослужбовців для проведення спільних навчань у цій балтійській країні.

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З Німеччини до Румунії вирушила величезна колона американських військових разом із технікою. За словами полковника США Джо Юерса, у фокусі їхньої місії - зміцнити Альянс та заспокоїти союзників.

У Польщі загальна кількість додаткового американського контингенту зросте до двох тисяч.

Іспанія посилить кордони Болгарії чотирма винищувачами F-35 та понад сотнею розвідників. За повідомленням міністерства оборони Іспанії, перші літаки приземляться у Болгарії цього тижня.

Тим часом до України прибула чергова партія озброєння зі США - вже дев’ята за рахунком. На облавку 80 тонн боєприпасів. Також сьогодні із Великої Британії прибуло спорядження для загонів територіальної оборони. Зокрема, бронежилети та шоломи.

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