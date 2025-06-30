Британка відверто розповіла, що її найбільше вразило в українській кухні: "Їжа неймовірна"

Еллі / © ТСН

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Британка Еллі, яка живе в Україні уже сім років, розповіла, чому вважає українську їжу найкращою. Вона зазначає, що особливо їй подобається смак овочів.

Про це Еллі розповіла в інтерв’ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Еллі розповіла, що вважає українську їжу дуже смачною. Вона пригадала випадок, коли з Великої Британії до України приїхала її мама. Тоді жінку спробувала українських помідорів, смак яких іноземці дуже сподобався.

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«Після повернення вона шукала щось подібне, купувала найдорожчі помідори у Англії, їздила на місцеві ферми, брала органіку. Все найкраще, але жодні не мали такого смаку», — пояснила вона.

Еллі додала, що схожа ситуація трапилась із її сестрою. Британка, яка мешкає в Україні, вважає українські овочі дуже якісними та самостійно готує борщ.

«Якщо порівняти, смак овочів тут зовсім інший. Це, мабуть, головна причина, чому вся їжа в Україні така смачна. Просто всі інгредієнти вже дуже якісні», — розповіла Еллі.

Нагадаємо, український кухар, який працював у Катарі, вступив до ЗСУ і годує побратимів екзотичними стравами.

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