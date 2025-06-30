ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2400
Час на прочитання
1 хв

Британка відверто розповіла, що її найбільше вразило в українській кухні: "Їжа неймовірна"

Громадянка Британії Еллі відверто розповіла, чому її захоплює українська кухня.

Еллі

Еллі / © ТСН

Британка Еллі, яка живе в Україні уже сім років, розповіла, чому вважає українську їжу найкращою. Вона зазначає, що особливо їй подобається смак овочів.

Про це Еллі розповіла в інтерв’ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Еллі розповіла, що вважає українську їжу дуже смачною. Вона пригадала випадок, коли з Великої Британії до України приїхала її мама. Тоді жінку спробувала українських помідорів, смак яких іноземці дуже сподобався.

«Після повернення вона шукала щось подібне, купувала найдорожчі помідори у Англії, їздила на місцеві ферми, брала органіку. Все найкраще, але жодні не мали такого смаку», — пояснила вона.

Еллі додала, що схожа ситуація трапилась із її сестрою. Британка, яка мешкає в Україні, вважає українські овочі дуже якісними та самостійно готує борщ.

«Якщо порівняти, смак овочів тут зовсім інший. Це, мабуть, головна причина, чому вся їжа в Україні така смачна. Просто всі інгредієнти вже дуже якісні», — розповіла Еллі.

Нагадаємо, український кухар, який працював у Катарі, вступив до ЗСУ і годує побратимів екзотичними стравами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie