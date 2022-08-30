"Бучанська монета": на Київщині презентували проєкт на згадку про російську окупацію (фото)

У Київській області презентували проєкт "Бучанська монета", який створили місцеві на згадку про російську окупацію.

Відтепер на сувенірних монетах зображені велосипед, церква та дерево, які є символами окупації РФ. За дизайн і виготовлення монет взялися два корінні бучанці, які пережили російську окупацію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Автори проєкту присвячують колекцію закатованим та загиблим від рук загарбників жителям Бучі. Кожна монета - це не тільки сувенір, а й нагадування про звірства російських солдатів. На копійці зображені головні символи трагічних подій окупації.

Покинутий велосипед на дорозі, власника якого розстріляли окупанти. Місцева церква, на території якої знайшли найбільше масове поховання вбитих бучанців. І дерево, як символ відродження життя. Бучанські монети виготовлені з різним покриттям: платина, нікель і золото.

Загальний наклад цієї колекції - сім тисяч п'ятсот одиниць. 20% від продажу монет будуть передавати на відновлення міста.

"Це символ нашого духу, нашої незламності, і тут написано, що Буча – це нескорене місто, тому що не скорилися ми (Буча). І ми створили цю монету як нагадування як про трагедію, так і нашу нескореність, і ми є свідками тому", - сказав ініціатор проєкту "Бучанська монета" Владислав Кушнір.

Нагадаємо, в елітному районі Берліна виставили автівку з Бучі, в якій окупанти розстріляли чотирьох українок.

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