"Будь мужиком. Поїхали": Мережу шокував новий скандал у ТЦК в Хмельницькому

Свавілля ТЦК навіть після кадрових змін не змінилося.

Відео події із ТЦК у Хмельницькому зафільмували і виклали у публічний доступ.

Що саме трапилося розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Новий скандал із ТЦК

Мережу збурило нове відео свавілля представників територіального центру комплектування: чоловіки у формі - чоловіка у цивільному силоміць намагалися змусити встати і йти, здогадайтесь куди.

На відео чутно, як чоловік проситься на медкомісію, бо певнить - минулого разу замість огляду відразу отримав штампи. Але кому ті пояснення треба.

Та чоловіка слухати особливо не бралися, з боку за тим, що відбувається споглядали і поліцейські. А представники ТЦК вигукують: “не будь бабою”.

Цей скандал в регіоні не вперше

Подія сталася на Хмельниччині і подібний скандал у регіоні трапився не вперше. У липні 2023 року мережею теж поширилося відео, на якому працівники ТЦК увірвалися до будинку і погрожували зламати ногу чоловіку.

Що кажуть в ТЦК?

А от щодо “свіжого” скандалу - то обласний ТЦК досі не відреагував, нічого невідомо і про подальшу долю чоловіка з відео.

Та таких кричущих вИпадків по Україні - щонайменше десятки. Насильницькі затягування у терцентри фільмувалися чи не в кожній області. З найгучніших - побиття і погрози пістолетом на Львівщині.

Жорстоке побиття чоловіка потрапило в об’єктив і в Тернопільському ТЦК.

Адвокати постійно попереджають й радять постраждалим від неправомірних дій не мовчати! Й нагадують, хто і де може вручати повістки призовникам.

Що робить держава та правоохоронці?

Але нікуди не подінешся від абсурду, одних силоміць тягнуть в терцентр, а інші спокійно платять за “білий квиток” і живуть собі далі. На хабарях масово “спалили” кількох начальників ТЦК й після цього президент ухвалив рішення всіх їх змінити.

Станом на початок жовтня 2023 року у ДБР розслідують 260 кримінальних проваджень за фактами порушень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Нині до суду вже направлено 21 обвинувальний акт щодо 35 осіб. Крім того, ще 58 осіб отримали підозри.

У рамках цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання чиновниками хабарів на суму майже 4 млн гривень. А суди вже заарештували майна хабарників на суму понад 3,2 млн гривень. Та навіть це не лякає керівників терцентрів.

1 листопада ДБР знову викрило масштабну схему ухилення від мобілізації в ТЦК, де відразу 9 посадовців Києва та області, а також інших регіонів були у змові, цей випадок вже нарекли “безпрецедентним”.

Як військкоми домовляються про “хліб насущний”

Скільком ухилянтам допомогли уникнути мобілізації та дали “зелене світло” на перетин кордону слідство ще з’ясовує. Наразі усім фігурантам вже вручили підозри. А поки пропонуємо послухати, як так звані військкоми домовляються між собою хто скільки має заплатити і хто які відкати отримає.

Що кажуть діючі військовослужбовці?

Безумовно військовим, котрі на фронті давно без відпочинку, потрібна відпустка, а відповідно - й людина, яка його замінить, але ж не у такий спосіб! Самі військовослужбовці нерідко обурюються, коли бачать, що представники ТЦК чудять в різних містах України й кажуть, часто побоювання чоловіків йти на війну - страх потрапити не до того командира.

Нагадаємо, у Франківську посеред вулиці знайшли мертвого військового. 27-річний Андрій Войцихівський приїхав з передової додому у відпустку, проте вже наступного дня його знайшли мертвим біля власного будинку. Прдробиці трагедії читайте в матеріалі ТСН.ua.

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