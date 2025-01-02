"Будь-які гарантії безпеки без США – це слабкі гарантії": Зеленський про справедливий мир для України

Будь-які гарантії безпеки для України без США – це слабкі гарантії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву на каналі ТСН.ua.

"У нас історичний шанс, тому що, я вважаю, що багато років сміливі люди боролися за незалежність і її не дотиснули. Ми не мали незалежності. Сьогодні ми можемо це зробити... Якщо коротко, справедливий мир для нас – це розуміння, що ми (будемо – ред.) в ЄС і коли, розуміння, що в нас потужні, сильні гарантії безпеки. НАТО – кращий варіант для нас. Ми будемо боротися за це. Якщо ні? Не хотілося б зараз давати пас щодо альтернативи... Безумовно, будь-які гарантії безпеки без Сполучених Штатів, я вважаю, – це слабкі гарантії безпеки для України", – наголосив він.

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Зеленський навів приклад Ізраїлю.

"Якщо ми зараз беремо ізраїльські гарантії безпеки і бачимо, як вони 200, 300, 500 ракет відбивають без НАТО, але з авіацією союзників – Сполучених Штатів, Франції, Британії, – з таким повітряним сильним флотом, з ППО, яка працює не тільки з Ізраїлю, на всій цій землі. Ви бачили, як з території Іорданії ППО працювала проти іранських ракет", – зазначив він.

Президент додав, що є багато деталей цих гарантій безпеки.

"Таких гарантій безпеки (як Ізраїлю – ред.) Україні наразі ніхто не пропонував. Тому, якщо ні... Оце "якщо ні" серйозне ми поки що не чули. Тому я і кажу, що таке справедливий мир, що таке перемога. Безумовно, у майбутньому Україна все поверне. Ми повинні розраховувати на свої сильні сторони, зробити все, щоб для України був справедливий мир і сильні гарантії безпеки, що унеможливлює повернення Путіна (путінської армії до України – ред.). А потім дипломатично повернути все, якщо буде така згода, що дипломатія буде працювати", – пояснив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Путін не хоче справедливого миру.

"Я не думаю, що Путін цього хоче, якщо чесно", – резюмував він.

Раніше Зеленський вже наголошував, що справжньою гарантією безпеки для України стане членство в НАТО.

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