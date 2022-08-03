"Будь-який фронт не вигідний": експерт розповів, чим загрожує Україні виникнення нової балканської війни

Ситуація в частково визнаному Косові нагадує порохову діжку, яка може вибухнути і тоді в Європі розгориться нова балканська війна. Україні не вигідний ні цей передбачуваний, ні будь-який інший фронт.

Наразі "порохову діжку" в Косові намагається підпалити Росія.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

"Коли Єльцин зробив цю спецоперацію і захопив Приштіну – це ж фактично з подачі Росії це Косово утворилося… Європа намагається уникати гострих кутів, вони не хочуть вирішувати такі питання. А це порохова діжка. Або її треба розрядити, або хтось її підпалить і вона рвоне. Ось зараз Росія намагається її підпалити. І якщо вони (Європа – ред.) будуть далі зволікати і тягнути кота за хвіст, то можуть дійсно отримати якийсь такий вибух", – сказав військовий експерт.

Він також зауважив, що більшість жителів Косово – албанці, які є мусульманами, тож Албанія одразу би вступила у війну, якщо така б розгорілася.

"А хто підтримає Сербію – тут треба подивитися. Але в будь-якому випадку, в підчерев’ї Європи може розгорітися нова балканська війна", – наголосив Жданов.

Щодо ризиків у цьому контексті для України, то він пояснив, що їй не вигідна не лише війна в Косово, а й будь-яка інша.

"Нам будь-який фронт не вигідний: ні в Косово, ні на Тайвані, ніде. Щоб Сполучені Штати не відволікалися", – пояснив експерт.

Водночас, на його думку, ймовірна війна в Косово не стане великим навантаженням для НАТО.

"Щодо НАТО, то для них це буде перший фронт. НАТО ж дистанціюється від нашого конфлікту, воно не буре участі. Я думаю, що для НАТО це не буде таким великим навантаженням. І там вже вони повинні рухатися набагато швидше, ніж в Україні", – розповів Жданов.

Нагадаємо, в кінці липня на півночі Косово місцеві серби (які становлять там більшість населення) почали зводити барикади на знак протесту проти рішення Приштини про перереєстрацію транспорту та ідентифікаційні картки косовського зразка. Ситуація загрожувала перерости у серйозну війну.

У Косово навіть спалахнула стрілянина, в якій Приштина звинуватила сербів.

Згодом влада Косова відклала запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня.

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