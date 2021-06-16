"Будь здоров, до свидания" і безпрецедентні заходи безпеки: цікаві факти з ручкання Байдена і Путіна

Тут не планують спільного ланчу чи кави, будуть суто розмови.

У Женеві стартували перемови американського президента Джо Байдена з російським очільником Володимиром Путіним. Як глави держав вони зустрічаються вперше, хоча знайомі давно, але дружбою це знайомство не назвеш. Зустріч проходить за безпрецедентних заходів безпеки.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Перемовини саме тривають, обидвоє президентів спілкуються в старовинній віллі, у залі бібліотеки. На цьому саміті важко не помітити чимало цікавих речей. Наприклад порядок, в якому сюди прибували президенти. Джо Байден прибув до Женеви ще вчора. Він зупинився в готелі «Інтерконтиненталь» і ще зустрічався із лідерами Швейцарії. А от Володимир Путін прибув до міста просто перед переговорами. Однак із летовища російський президент одразу поїхав сюди. І тільки прибув російський кортеж і минуло десь 12 хвилин, сюди приїхав Джо Байден. Такий протокол на користь американцям, оскільки всі добре знають звичку Путіна запізнюватися на важливі зустрічі. І щоби не виникло ситуації, що Байден довго чекає на свого візаві, він прибув сюди другим.

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На ґанку вілли встановили три прапори: США, Росії та Швейцарії. І там обидвох президентів зустрічав президент Швейцарії Гі Пармелан. Він окремо привітав спочатку Путіна, потім Байдена, і кожного завів на віллу. І можна було б подумати, що зустріч розпочинається, однак ні – троє президентів уже спільно вийшли на ґанок для спільного фото. З одного боку Байден, з іншого Путін і між ними лідер нейтральної Швейцарії. Гі Пармелан французькою привітав гостей у «місті миру». А потім привітав кожного з гостей – англійською та російською мовами. «Best wishes, goodbye, будь здоров, до свидания», - зазначив президент у зверненні спершу до Байдена, а потім до Путіна.

І після цих слів сталося те, над чим гадали оглядачі – Байден і Путін підійшли один для одного для рукостискання. При цьому Байден виглядав розслабленим, усміхався і щось говорив Путіну. А потім жестом запросив його до вілли.

На галявині перед віллою за цим стежила обмежена кількість журналістів, це обраний російський і американський пул. Друге рукостискання сталося вже на віллі. До Байдена і Путіна приєднався Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава російського МЗС Сергій Лавров. І знову їм треба було позувати на камери. При цьому Володимир Путін оглядав залу бібліотеки, дивився на свої ноги, і кудись убік. Джо Байден натомість був у доброму гуморі, постійно усміхався і дивився в камери.

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Потім Джо Байден взяв зі столу картки, можливо з нотатками, блокнот був також в руках у Ентоні Блінкена. Путін і Лавров жодних паперів не мали. Обидвоє сиділи широко розставивши ноги, а Байден натомість схрестив ноги і здебільшого дивився на журналістів. Путін перебираючи ногами і потираючи очі подякував Байдену за ініціативу зустрічі. Байден відповів, що завжди краще зустрічатися персонально.

Тут не планують спільного ланчу чи кави, будуть суто розмови. І прес-конференції президенти даватимуть окремо, кожен своєму пулу журналістів. Попередньо о сьомій за Києвом – Путін, за годину з пресою спілкуватиметься Джо Байден. Але передбачити реальний час таких зустрічей інколи дуже складно. Все залежить від того, що буде відбуватися у стінах вілли Ла Грандж.

А поки невідомі результати експерти та аналітики зараз змагаються у прогнозах — як мине ця зустріч, хто кого переграє. Оцінки інколи просто діаметрально протилежні.

Чи то Путін — має повні рукави козирів. І буде просто грати мускулами. Чи то Байден, який буде виступати з позиції сили. У нього за плечима широка коаліція демократичних держав після його європейського турне. На цьому фоні Росія виглядає залишеною наодинці, із не найкращою ситуацією в економіці та новим спалахом коронавірусу. Але із подекуди кращою ситуацією в оборонці…

І інші попереджають, що не треба недооцінювати Путіна, який відомий як дуже жорсткий перемовник. І кремлівські очільники в принципі відомі здатністю збивати візаві з пантелику несподіваними аргументами. І щось подібне вже, відбулося 60 років тому. Коли Брежнєв просто притиснув напором до стіни тодішнього американського президента Кеннеді. Багато хто зараз задається питанням, а чи не повториться та історія зараз? Але й Байден далеко не новачок в політиці і Путіна знає.

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