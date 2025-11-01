Буданов біля Покровска: журналістка розповіла деталі операції ГУР (фото)

Покровськ

Доповнено додатковими матеріалами

Головне управління розвідки провело успішну операцію на фронті.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко повідомила в Telegram деталі цієї операції за участю гвинтокрила ГУР, а також прояснила поточну ситуацію в Покровську та спростувала деякі чутки.

Успішна операція ГУР: «Це було красиво»

За словами журналістки, військова операція за участю гвинтокрила Головного управління розвідки (ГУР) МО України відбулася «трохи раніше», а не напередодні. Фронтові журналісти були про неї поінформовані, але зберігали мовчання заради успішного виконання місії.

«Це було красиво… Хлопці зайшли. Утримують там дещо. Вступають у взаємодію. Вона справді важлива для якісної зачистки. Оскільки підрозділів задіяних там вдосталь», — зазначила Кирієнко.

Ситуація у Покровську: логістика та управління

Юлія Кирієнко спростувала чутки про те, що начальник ГУР Кирило Буданов перебуває у Покровську, наголосивши, що навіть командирів батальйонів підрозділів, які утримують місто, там давно немає.

Основні проблеми в районі Покровська пов’язані зі складною логістикою:

Передова командна станція (КСП) відсутня в Покровську вже кілька місяців, оскільки для якісного управління піхотою потрібна ефективна логістика, яка наразі ускладнена.

Через логістичні проблеми з міста виходять навіть пілоти дронів. На початку тижня 25-та бригада опублікувала відео виходу цих пілотів із пораненими.

Незважаючи на складну ситуацію в місті, українська піхота продовжує утримувати позиції як у самому Покровську, так і в селах на Півдні від нього.

«СПшки [спостережні пункти] є в Покровську. І підари свої теж облаштовують. Ледь не поряд з нашими. Мінують. Пробують прориватись на мотоциклах», — додала кореспондентка.

Головна мета: утримати місто та зберегти піхоту

Журналістка підкреслила, що на всіх рівнях управління є чітке усвідомлення важливості утримання Покровська, особливо на тлі міжнародних протистоянь.

«Всі усвідомлюють, що ми не маємо втратити місто… І разом з тим усвідомлюють, що ми не можемо втратити в першу чергу піхоту», — підсумувала Кирієнко.

Де саме перебуває Буданов: фото

Спецкор зазначила, що для якісного контролю операцією в Покровську командири мають бути у взаємодії і на звʼязку. Здійснювати це там, де точаться вуличні бої, серед розвалених житлових забудов, під безкінечними обстрілами КАБ і артилерії та й атаками дронів — не можливо.

«Коли пишуть про присутність в Покровську, пишуть про присутність підрозділів. Командири ж поряд. Але не в самому місті. Комкор, комбриги і керівник ГУР управляють підрозділами. Вони присутні особисто на околицях міста. Але Покровськ — поле бою. Задіяно чимало підрозділів. Процес іде. Віримо в хороші рішення», — написала Юлія Кирієнко.

Кирило Буданов з комбригами неподалік Покровська / © Юлія Кирієнко

Що передувало

Раніше повідомлялось, що штурмовики воєнної розвідки України розпочали масштабну десантну операцію у Покровську, де тривають запеклі бої. Джерела в Силах оборони казали про те, що до операції залучено кілька вертольотів, а керує нею особисто начальник ГУР Кирило Буданов, який перебуває безпосередньо на місці подій.