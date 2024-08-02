"Буданов і чарівне жабеня": відома художниця Гапчинська зобразила на картині очільника ГУР

Євгенія Гапчинська намалювала картину "Буданов і чарівне жабеня". Художниця, яка тривалий час не могла малювати, розповіла про створення нової картини, яку уже встигла продати за 6 тисяч доларів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Художниця Євгенія Гапчинська визнає - був період, коли усе зупинилося. І вона не могла, не хотіла писати. Вона показала ТСН особливу для себе картину: стомлені очі, брудні нігті, перебинтована почорніла рука - так вона бачила свій світ після поранення чоловіка.

На фронт він пішов у перші дні повномасштабного вторгнення - у листопаді минулого року потрапив під мінометний обстріл. Його руку, каже Євгенія, медики збирали по шматках.

Картина Гапчинської

"Не знала просто як спати, не те, що працювати", - каже художниця.

Знову взятися до пензля її змусили діти. І прохали написати портрет Буданова.

"Це улюбленець усієї нашої родини. Тут мало кольорів. Мало деталей. Але є ця чарівна посмішка. Славнозвісна, яка всім нам подобається", - каже Євгенія Гапчинська.

Євгенія Гапчинська.

А поруч вже відома на всю країну - танцююча жаба. Сама Євгенія ніколи не була у кабінеті Буданова. Образ писала з одного з інтерв'ю. Робила стопкадри і розлядала деталі. Так поруч з генералом з'явилися жаба.

Звідси й назва: "Буданов і чарівне жабеня". Ці слова авторка нанесла на полотно одразу, коли закінчила картину. Але вже за кілька годин вирішила змінити.

"Витирала, витирала розчинником. А вона не витирається. Іноді, щоб фарба висохла потрібен тиждень. А тут, каже художниця, схопилася намертво майже одразу", - каже вона.

Картина Гапчинської

Хто замовив Буданова? Картина з керівником ГУР та жабеням продана за 6 тисяч доларів!

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Авторка: Ірина Кондрачук

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