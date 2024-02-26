Буданов і Малюк заінтригували: чи дійсно Кримському мосту нарешті прийде гаплик

"Сюрпризи" у Криму і спецоперації під носом у Путіна, аби Росія почала сипатися зсередини – глава ГУР Буданов і очільник СБУ Малюк натякнули, що вже незабаром влаштують окупантам свято, щоправда, вони будуть вити, а ми радіти. І невже для знищення путінського мосту уже все готово? Про усі деталі гучних заяв йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Що потрібно для перемоги: Буданов відповів

"Форум Україна.Рік.2024" це не лише про пресконференцію Зеленського. За кілька годин до президента у залі зібралися й інші цікаві особистості. Серед них були і очільник розвідки Буданов, і глава СБУ Малюк. Питання, яким задаються усі і відповідно ставлять його вищому керівництву: коли і за яких умов перемога? Ключові моменти давно названі: це зброя, багато зброї, а також люди й дипломатичні відносини. А тепер послухайте, що каже головний розвідник України Кирило Буданов:

"Концентрація зусиль – це, мабуть, найперше. Друге – це залишення єдності міжнародної підтримки. І третє – все залежить від нас.

Втім, наразі переваги у зброї Україна не має, а воювати і триматися треба.

Росія “в чорну” закупляє західну зброю

Росія ж робить ставку на зброю, адже людей, як ми уже помітили, не шкодує - лише в Авдіївці 17 тисяч трупів росіян.

Загалом за два роки у чорних пакетах поїхало 180 тисяч росіян, а до півмільйона - поранених. Такі цифри озвучив президент Зеленський під час своєї пресконференції цього ж дня, 25 лютого. І що цікаво, на вході до зали, де виступали спікери, було розміщено стенд із запчастинами від російської техніки, і як з’ясувалося, чимало з них – іноземного походження і не мали жодних російських маркувань. Тож гостей питали, а що робить Україна і партнери, аби уникнути цих ситуацій.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що постійно тривають дискусії, аби санкції були ефективніші й працювали ефективніше, а в Росії не було можливості замовити необхідні деталі в “чорну” через треті країни. Натомість Буданов заявив, що санкцій для цього – замало, треба додаткові, які будуть бити по місцевих компаніях. Ті, схоже, досі не розуміють, що через те, що хтось боїться втратити мільйони, багато українців ніколи не зможе народитися.

Те, що не потрапило у прямий ефір

Опісля вже в кулуарах Буданов відповів на додаткові питання журналістів й зокрема спростував, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети.

Нагадаємо, що 21 лютого 2024 року агентство Reuters із посиланням на шістьох джерел, серед яких три іранських, написало, що Іран відправив росії 400 балістичних ракет класу "земля – земля". Йшлося про ракети сімейства Fateh-110, серед яких і гіперзвукові. Поставки нібито почалися на початку січня і було вже щонайменше чотири передачі. А 22 лютого у Вашингтоні заявили, що не мають підтверджень передачі Іраном ракет. Проте переговори між Іраном і РФ щодо постачання ракет активно просуваються.

Росія готується до "Майдану-3"

Те, що у росіян наразі не все йде за планом, каже Буданов, факт. Авдіївка і дійсно впала, фюрер наказав брати Куп’янськ, але в тих не виходить, і не вийде. Втім, на тлі невдач на полі бою і відставання від плану Кремля по захопленню територій росіян підключатимуть пропаганду й намагатимуться влаштувати "Майдан-3". Буданов назвав навіть приблизні дати збіговиська і головну його мету.

"Примітивна назва, але вона так офіційно в їхніх документах і значиться. Це максимально дорога операція для них і вона провалиться, бо нам відомо все, що вони замислили. Однак в рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, за якої під сумнів ставили б легітимність не стільки президента, скільки ухвалення рішень взагалі в Україні в період після 20 травня цього року.

Після цього в короткий досить період, як вони розраховують, буде певна смута в українському суспільстві і двоїстість ухвалення рішень. Те саме буде спроєктовано на наше військо, як вони собі мислять. І в той період, у першій половині червня завдати військової поразки на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка "хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо" і так далі. Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання військової поразки".

В СБУ все під контролем

До цього вже готова і Служба Безпеки України. Крім того, Василь Малюк розкрив подробиці затримання агентів РФ, які готували власноруч удари по Україні просто неподалік цілей, розповів, хто продався за посаду і пообіцяв, що СБУ виріже усі “ракові пухлини”. Крім того, Малюк розповів про успіхи його структури на морі у повітрі, на фронті, у тилу ворога та інші операції.

Не реагуйте на провокації

До слова, Росія хотіла влаштувати "Майдан-3" в Україні і витратила на це вже півтора мільярда. І це була найдорожча кампанія росії від 2014 року та Революції Гідності, заявили в ГУР ще у листопаді 2023.

Також читайте "Майдан-3": в ГУР розкрили деталі найдорожчої від часів Революції гідності пропагандистської операції росіян

Тобто, Росія робить усе, аби люди зневірилися у владу, вийшли на вулицю, усунули президента і тоді для росіян миттєво відкривається море шляхів йти вперед. Це одна із добре продуманих стратегій і провокацій, на які українцям вестися зараз – смертельно небезпечно. А як небезпечно це для нас, так це небезпечно і для Путіна в Росії.

Тож Буданов також закликав не вірити в те, що режим у Росії "розхитається природним чином, сам собою", підкресливши, що "без нашої допомоги це нереально". Він додав, що стабільний режим у Росії – це загроза для України та світу, тому Україна продовжуватиме проведення операцій на території РФ.

Крім того, керівник ГУР анонсував нові удари по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму.

"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "Кримським мостом", – сказав Буданов.

Заява Джемілєва про Кримський міст

Про те, що путінському мосту лишилося дихати недовго раніше заявляв і лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він закликав кримських татар, які залишилися в окупації, продовжувати чинити опір росіянам всіма можливими силами. Політик впевнений, що невдовзі Крим буде звільнено, а страждання кримчан закінчаться.

Скільки ракет випустила Росія по Україні?

Тим часом Рустем Умєров констатував, що це найбільша війна з часів Другої світової, й підбив загальну кількість ракет, яку Росія вже випустила по Україні. Це дійсно шокує.

За його словами, за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.

І це замість того, аби вкладати ці гроші у розвиток власної країни, яка і без цієї війни грузла у багнюці, бо порахувати суму вже витрачену на, так звану, "СВО" зможуть хіба експерти.

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БУДАНОВ І МАЛЮК ЗАІНТРИГУВАЛИ! Кримському мосту - гаплик?!