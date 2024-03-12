Буданов інтригує новинами про визволення Криму: подробиці таємної спецоперації

Кирило Буданов заявив, що бойові місії ГУР у Чорному морі та Криму – це підготовчі заходи до серйозної операції на окупованому півострові і гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років.

Бійці ГУР уже довгий час тренуються та відпрацьовують на практиці майбутнє визволення окупованого півострова, зокрема на його території. Більшість з цих операцій – таємні і ніколи не стануть публічними, але Буданов таки привідкрив завісу і розповів деякі деталі.

Що українські спецпризначенці готують рашистам у Криму та як ГУР "прощупує" оборону окупантів – в ексклюзиві ТСН.ua. розповів Артем Зябкін.

Спецоперація ЗСУ в Криму

Керівник розвідки України Кирило Буданов анонсував нову серйозну спецоперацію в окупованому росіянами Криму. Звісно, що саме це буде, ми дізнаємось, коли спецоперація відбудеться. Проте, каже Буданов, Сили оборони давно готуються до неї – тренуються на практиці, зокрема просто у бою, виконуючи менші диверсійні операції на півострові.

"Це все – підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули".

ГУР в Криму

Яскравим прикладом подібної операції було висадження спецпризначенців ГУР на західному узбережжі Криму. Влітку 2023 хлопці Буданова чи не вперше публічно заявили про повноцінне висадження в Криму. Тоді вони зробили те, що колись здавалося неможливим і утерли носа російським воякам.

У ніч проти 24 серпня 2023 року, саме в День Незалежності України, розвідники за підтримки ВМС здійснили спецоперацію. Спецпідрозділи на човнах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк, що на заході півострова.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупантів. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено і ворожу техніку. І, як же без цього, бійці нагадали, чия це земля – в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Але і на цьому ГУРівці не зупинилися. 4 жовтня вони знову побували у Криму, прийняли бій та знищили окупантів. Бійці підрозділу "Артан" зняли епічний бій з ворогом.

ГУР та "вишки Бойка"

Ще одна надважлива спецоперація Сил оборони з відновлення українського контролю над так званими "вишками Бойка". На вістрі атаки, як часто це буває, саме фахівці ГУР МО. Бійці зізнаються, операція була надскладна, бо ворог тримався до останнього: чинив опір на станції та бив авіацією.

Українська розвідка всюди нищить ворога

У небі, на землі і на воді. Спецпризначенцям ГУР байдуже, як та чим дістати та знищити ворога. Люди Буданова бомблять Росію бесполітниками з неба, нищать окупантів у ближньому стрілецькому бою та, а на десерт – разом із СБУ топлять російський Чорноморський флот морськими безпілотниками.

Найрезультативніші там бійці уже відомого підрозділу Group 13. Ці хлопці та дівчата відправили на дно не одну російську бляшанку, як от недавно затопили один з найновіших російських кораблів "Сергей Котов" аж біля Керчі. Рецепт успіху розповів боєць за позивним "Тринадцятий".

"Ми розуміємо, як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами".

Про звільнення Криму 26 лютого вкотре нагадав президент Володимир Зеленський. І, хоч ситуація на фронті вкрай складна, Крим і Севастополь точно повернуться в Україну і це можна зробити на українських умовах, наголосив президент.

"Від 26 лютого 2014 року й до сьогодні дуже багато змінилось, і кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Можемо повернути з окупації свою землю і людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротись", - наголосив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМ, ЧЕКАЙ! Нова інтрига від БУДАНОВА! Таємна спецоперація!

Нагадаємо, Буданов розкрив унікальні деталі того, хто та як зупинив окупантів перед Києвом.

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