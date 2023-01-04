Буданов на свій день народження розрізав на шматочки "карту Росії": фото

Керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову подарували торт у вигляді карти Росії. Його він розрізав на шматочки.

Відомо, що на день народження Буданову подарували торт у вигляді карти Росії, пригадавши ту, яка є у кабінеті керівника військової розвідки України. Після цього Буданов взявся різати "карту РФ".

Раніше Кирило Буданов пояснював, що ця карта з'явилась у його кабінеті на початку березня. Він наголосив, що зараз росіяни почали всерйоз до цього ставитись та боятись такого майбутнього.

“Єдине, що я можу сказати з цього приводу: це не ми їм приготували таку участь, це вони самі себе до цього довели”, - відзначив він.

Фото: ТСН.ua

Зазначимо, що 4 січня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов святкує своє 37-річччя.

Фото: ТСН.ua

Що відомо про Буданова

Кирило Буданов - це бойовий офіцер із значним військовим досвідом. У серпні 2020 року президент Зеленський призначив Буданова на посаду керівника української військової розвідки.

Саме Буданов першим передбачив війну Росії проти України та вважає, що після поразки на фронті країну-агресорку чекає розпад. Керівник військової розвідки народився у Києві, закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Проходив службу в спецназі. Буданов одружений із волонтеркою та радницею голови КМДА - Маріанною Будановою.

Розвідник брав участь у війні на Донбасі та був тяжко поранений. Серед його заслуг те, що він брав участь у масштабних обмінах полоненими між РФ та Україною.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше особисто відвідав Бахмут, який безперервно штурмують росіяни. Він зазначав, що його шокували сотні тіл окупантів, які російське керівництво не збирається забирати. Мертві росіяни просто гниють на полях.

Також він назвав посміховиськом режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що трансформація РФ піде на користь світові.

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