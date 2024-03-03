Буданов називає його одним із найбоєздатніших: чим унікальний спецпідрозділ ГУР “Кракен”

Головний розвідник України Кирило Буданов називає спецпідрозділ ГУР МО “Кракен” одним із найбоєздатніших. Його унікальність полягає в тому, що він складається із мотивованих добровольців.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів штурмовик спецпідрозділу на позивний “Кавалер”.

За його словами, штурмовики — це одна з найголовніших спеціальностей під час війни, адже саме вони відбивають метри української землі, тому вирішують перебіг операцій.

“Підрозділ складається з добровольців. Це люди, які свідомо прийшли знищувати нашого ворога. Дуже важливо, щоб підрозділ був мотивований працювати. Щоб кожен боєць розумів, навіщо він тут. І не просто відбував номер, щоб потім розказувати десь, що він воював. Людина має чітко розуміти, що потрібно працювати. І поряд з ним такі саме мотивовані побратими, які і дають поштовх для підрозділу, для результатів роботи цього підрозділу”, — розповів “Кавалер”.

Аліна Туришин і "Кавалер" / Фото: ТСН.ua

Він каже, що в багатьох бригадах та підрозділах Збройних силах України дуже погана ситуація з мотивацією особового складу.

“Так само це можна віднести до примусової мобілізації. Я вважаю, що у чоловіка немає іншого шляху, коли до нього додому прийшов ворог і почав вбивати, грабувати, забирати землю і так далі. Особисто я ніякої мотивації не шукаю, щоб виконувати якусь бойову роботу. Для мене не може бути по-іншому, тому що у мене дома біда, і я маю щось з цим робити”, — розповів “Кавалер”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТРЕБА ВИХОВАТИ У РОСІЯН СТРАХ ДО УКРАЇНИ! Ексклюзивне інтерв’ю штурмовика “Kraken”!

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