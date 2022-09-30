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Буданов розповів, чи причетна українська розвідка до протестів у Дагестані

Дата публікації
Перегляди
1919
Час на прочитання
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Буданов розповів, чи причетна українська розвідка до протестів у Дагестані

Скриншот з відео

Українська військова розвідка працює у Кавказькому регіоні.

Проте Головне управління розвідки Міноборони України не має стосунку до протестів у Дагестані. Люди там повстали через безглузду політику Кремля. 

Про це в етері телемарафону на каналі "1+1" сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Мені багато певних подій у світі приписують. Я нормально до цього ставлюсь. Ми працювали і працюємо по кавказькому регіону. Це правда. Але, на жаль, для мене я не можу сказати, що це особисте досягнення. Це в багатьох випадках безглузда політика РФ. Усе, що відбувається зараз, є абсолютно послідовними речами", - пояснив Буданов. 

Нагадаємо, у Дагестані від початку оголошення Володимиром Путіним "часткової мобілізації" протестні настрої в Росії значно зросли. Там під час акцій навіть ставались сутички з поліцією. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1919
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