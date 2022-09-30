Буданов розповів, кого Росія після окупації планувала проголосити президентом України

Одним із них був Віктор Янукович. Йому росіяни наказали готуватися до повернення до Києва, проте сам експрезидент-втікач не дуже цього хотів.

Про це в етері телемарафону на каналі "1+1" сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Можливо, моя відповідь вас здивує, але на момент початку війни Росія не ухвалила рішення, кого призначити президентом України. У них було кілька варіантів, хто має стати (президентом - ред.), але фінального у них не було. Один з найбезглуздіших, як на мене - це був варіант повернення Януковича. Його насправді підготували для цього. У нас була агентурна інформація з його середовища, як він готувався. До речі, він сам не дуже зрадів цьому. Але такий варіант був", - сказав Буданов.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, ЗМІ повідомляли, що Росія перевезла Януковича до Мінська та хотіла проголосити його "президентом України".

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