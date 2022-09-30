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Буданов розповів, кого Росія після окупації планувала проголосити президентом України

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Буданов розповів, кого Росія після окупації планувала проголосити президентом України

Фото: Associated Press

На момент повномасштабного вторгнення РФ розглядала кілька претендентів на пост президента України.

Одним із них був Віктор Янукович. Йому росіяни наказали готуватися до повернення до Києва, проте сам експрезидент-втікач не дуже цього хотів. 

Про це в етері телемарафону на каналі "1+1" сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Можливо, моя відповідь вас здивує, але на момент початку війни Росія не ухвалила рішення, кого призначити президентом України. У них було кілька варіантів, хто має стати (президентом - ред.), але фінального у них не було. Один з найбезглуздіших, як на мене - це був варіант повернення Януковича. Його насправді підготували для цього. У нас була агентурна інформація з його середовища, як він готувався. До речі, він сам не дуже зрадів цьому. Але такий варіант був", - сказав Буданов. 

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, ЗМІ повідомляли, що Росія перевезла Януковича до Мінська та хотіла проголосити його "президентом України"

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3803
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