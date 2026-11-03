Буданов розповів нові деталі інциденту в Петропавлівській Борщагівці: до чого тут "швидка" та Telegram-канали

Кирило Буданов / © Associated Press

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що близько 21:00, коли він прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці, ситуація вже вийшла з-під контролю. Там зібралося близько 500 людей, а також було розбито три автомобілі.

Про це він повідомив у коментарі ТСН.

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За словами Буданова, через масштабну мобілізацію в Україні не вистачає місць постійної дислокації для всіх військовослужбовців. Саме тому в різних містах і населених пунктах використовують будівлі, які офіційно орендують або передають у користування. У них можуть облаштовувати склади та місця тимчасового розміщення особового складу.

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Водночас він визнав, що траплялися випадки перевищення повноважень під час користування такими приміщеннями, а також неправомірних дій щодо мобілізованих.

«Це ненормально й неправильно. Але водночас є реальність: місць постійної дислокації на всіх зараз не вистачає і не може вистачати, адже має постійно відбуватися маневр. Стаціонарних казарм у такій кількості просто не існує. Це необхідність», — пояснив очільник ОП.

Він назвав ситуацію «серйозною» та зауважив, що не даватиме їй «суб’єктивну оцінку». За його словами, всі обставини інциденту мають встановити компетентні органи.

Деталі інциденту

Окремо Буданов розповів, що були «факти провокації», яка могла передувати конфлікту. За його словами, одна людина нібито вдягла форму медичного працівника та разом із водієм на автомобілі швидкої допомоги щонайменше за три дні до подій проводила розвідку об’єкта. Окрім того, під час перевірки телефона цієї особи виявили фотографії, листування та інші матеріали, пов’язані з будівлею.

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«Готувалася свідома дія. Є листування, фотографії, зокрема листування з певними Telegram-каналами, які почали масово поширювати цю інформацію. Я не знаю, до кінця, з якою метою це робилося: з особистих мотивів, щоб підняти свій рейтинг чи заробити гроші. Але виникає питання: хто платить такі гроші за такі послуги? Чи, можливо, це робилося з іншою, антидержавницькою метою», — заявив посадовець.

Він наголосив, що ця особа затримана, а правоохоронці з’ясовують мотиви її дій. Окрім того, під час подій постраждав неповнолітній, якому надали допомогу.

Водночас голова ОП закликав не пояснювати весь інцидент лише діяльністю провокаторів. На його Буданова, події виявили напруження в українському суспільстві та проблеми, які необхідно вирішувати.

«Робити свавілля не має права ніхто — ні цивільні, ні військові», — наголосив Буданов.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДАНОВ розкрив НЕОЧІКУВАНІ ДЕТАЛІ про ПОДІЇ на ПЕТРОПАВЛІВСЬКІЙ БОРЩАГІВЦІ!

Резонансний інцидент на Київщині — що відомо

Удень 2 листопада в Мережі почали поширювати повідомлення про нібито захоплення людей у заручники в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За попередніми даними, озброєні чоловіки начебто утримували близько 40 осіб у підвалі приватного будинку. Згодом біля будівлі зібралися місцеві мешканці, між ними та військовими виник конфлікт.

Пізніше з’ясувалося, що приміщення використовували військовослужбовці Нацгвардії. Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що туди прибувають мобілізовані, яких згодом направляють до навчальних центрів. Він запевнив, що протиправних дій щодо них не вчиняли. Також він спростував інформацію про причетність до інциденту підрозділу «Хартія», про що раніше писали в соціальних мережах.

Водночас ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею «перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». Слідчі перевірять законність перебування військовослужбовців у будинку, повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також обставини конфлікту та дії всіх причетних.

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