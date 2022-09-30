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Буданов розповів нові подробиці обміну захисників "Азовсталі"

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Буданов розповів нові подробиці обміну захисників "Азовсталі"

Скриншот з відео / РБК-Україна

Переговори про звільнення захисників "Азовсталі" тривали понад три місяці.

За весь цей період постійно змінювалась дата обміну. Остаточний день обміну полоненими призначили 18 вересня. 

Про це в етері телемарафону на каналі "1+1" сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Цей обмін не готувався за один-два дні. Цей процес тривав трохи більше трьох місяців. Дата обміну постійно була в процесі, вона була "плаваюча". Приблизно 18 вересня ми домовились про цю дату. А події, які стались в країні-агресорці відбулись просто паралельно (оголошення мобілізації в РФ - ред.). Вони вже не могли зупинити цей процес, що і сталось 21 вересня", - сказав Буданов. 

На запитання про те, чи це стратегічна помилка Росії, Буданов поіронізував, що РФ останнім часом зробила багато стратегічних помилок. 

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову".

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. 

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