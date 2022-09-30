Буданов розповів нові подробиці обміну захисників "Азовсталі"

Переговори про звільнення захисників "Азовсталі" тривали понад три місяці.
За весь цей період постійно змінювалась дата обміну. Остаточний день обміну полоненими призначили 18 вересня.
Про це в етері телемарафону на каналі "1+1" сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Цей обмін не готувався за один-два дні. Цей процес тривав трохи більше трьох місяців. Дата обміну постійно була в процесі, вона була "плаваюча". Приблизно 18 вересня ми домовились про цю дату. А події, які стались в країні-агресорці відбулись просто паралельно (оголошення мобілізації в РФ - ред.). Вони вже не могли зупинити цей процес, що і сталось 21 вересня", - сказав Буданов.
На запитання про те, чи це стратегічна помилка Росії, Буданов поіронізував, що РФ останнім часом зробила багато стратегічних помилок.
Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову".
200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.
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