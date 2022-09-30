Буданов розповів про два варіанти політики України щодо Росії після війни

Головний розвідник припускає, що РФ може розпастися після війни проти України, і тоді доведеться будувати відносини з кількома державними утвореннями.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна має розглядати два варіанти своєї політики щодо Росії після завершення війни. Один з них стосується РФ після зміни влади, а інший – низки державних утворень після можливого розпаду країни.

Про це голова розвідки розповів в інтерв’ю ТСН.

Один із таких варіантів – вибудовування стосунків із видозміненою РФ, якщо відбудеться передавання влади і визнання помилок.

"Нам потрібно розглядати серйозно два варіанти. По-перше, це вибудовування стосунків із видозміненою Росією формально, якщо відбудеться умова трансферу влади і визнання помилок. Тоді формально Росія позбавиться певних своїх територій, які вона багато років тому анексувала, але в принципі Росія виглядатиме як теперішня Росія", – сказав Буданов.

Він додав, що РФ може перетворитися на справжню федерацію – щось на кшталт конфедерації. Адже зараз ця країна має лише араз назву "федерація", але насправді це "унітарна держава з жорсткою вертикаллю влади".

"Другий варіант – це розділення Росії і створення на території, що вона зараз займає, мінімум трьох, а реально п'яти і більше нових державоутворень", – розповів очільник ГУР.

Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях з РФ щодо припинення війни. Проте вести переговори з Путіним Україна не буде.

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