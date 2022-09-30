Буданов розповів, що ЗСУ знову повернуться до Криму

На цей раз Україна повернеться до Криму зі зброєю, оскільки іншого варіанту немає.

Про це голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в етері телемарафону на каналі "1+1"

"У нас було багато зброї і є багато. Я багато разів був в Криму. Це моя така друга Батьківщина. Я виріс у Криму і ми туди повернемось. Зовсім скоро. Так, зі зброєю. Іншого варіанту не існує", - сказав Буданов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив впевненість, що Україні вдасться деокувати Крим наприкінці весни 2023 року.

Читайте також: