Буданов сподівається на великий обмін полоненими: коли він може відбутися

Керівник ОП прокоментував можливість великого обміну полоненими на Великдень.

Автори публікації
Неллі Ковальська Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 6 березня

© Скриншот з відео Офісу омбудсмана України

Великий обмін полоненими з Росією може відбутися на Великдень.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні, 26 березня.

«Переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін. Ми зробимо для цього все, що потрібно», — запевнив він родини військовополонених.

У розмові з журналістами Буданов прокоментував свої слова.

«Я не анонсував (обмін полоненими — Ред.). Я сказав, що я сподіваюся, що на Великдень всі ми побачимо величезний обмін. А я для цього докладу максимум зусиль», — пояснив керівник ОП.

Які саме категорії полонених можуть потрапити на обмін, Буданов не уточнив.

«А які ще категорії? Ті, хто потрапив у полон», — відповів він.

Нагадаємо, днями президент Зеленський повідомив про сигнали щодо можливого продовження обміну полоненими.

Попередній обмін відбувся 6 березня. Тоді Україна повернула з російського полону ще 300 військових та двох цивільних.

