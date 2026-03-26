Буданов сподівається на великий обмін полоненими: коли він може відбутися
Керівник ОП прокоментував можливість великого обміну полоненими на Великдень.
Великий обмін полоненими з Росією може відбутися на Великдень.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні, 26 березня.
«Переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін. Ми зробимо для цього все, що потрібно», — запевнив він родини військовополонених.
У розмові з журналістами Буданов прокоментував свої слова.
«Я не анонсував (обмін полоненими — Ред.). Я сказав, що я сподіваюся, що на Великдень всі ми побачимо величезний обмін. А я для цього докладу максимум зусиль», — пояснив керівник ОП.
Які саме категорії полонених можуть потрапити на обмін, Буданов не уточнив.
«А які ще категорії? Ті, хто потрапив у полон», — відповів він.
Нагадаємо, днями президент Зеленський повідомив про сигнали щодо можливого продовження обміну полоненими.
Попередній обмін відбувся 6 березня. Тоді Україна повернула з російського полону ще 300 військових та двох цивільних.