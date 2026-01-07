Буданов в Офісі президента: політолог розтлумачив рокіровку Зеленського

Політолог Володимир Фесенко пояснив причини призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента

Незважаючи на війну, початок нового року для України став дуже активним на політичні кадрові рішення та рокіровки. Одне з них — призначення на посаду керівника Офісу президента керівника ГУР МО Кирила Буданова.

Яких змін варто очікувати від цього кадрового рішення, передусім від самого Буданова, які надії на нього покладають в ОП і як це вплине на перебіг війни, дізнавався сайт ТСН.ua.

Завершення війни не залежить від кадрових рішень в Україні

На думку політолога Володимира Фесенка, призначення Буданова керівником Офісу президента прямо ніяк не вплине на закінчення війни.

«Будь-яке призначення, окрім Господа Бога, не вплине на завершення війни, бо це не залежить від кадрових рішень в Україні. Це напряму залежить від ситуації в Росії, а також від воєнної ситуації. Це якраз може вплинути. Одне призначення не вирішує всіх питань і точно не дасть негайного та швидкого ефекту. Такий ефект можливий лише з часом і то лише в сукупності з іншими чинниками. А їх багато — ситуація в Росії, готовність Путіна до завершення війни, дії США та інше. Кадрові рішення в Україні, точно, на превеликий жаль, не є чинником для завершення війни», — розповідає ТСН.ua політолог Володимир Фесенко.

Логіка призначення: вплив на переговорний процес

Фесенко зауважує, що у призначенні Буданова він бачить певну логіку, яка пов’язана з переговорним процесом.

«Призначення Буданова позитивно сприймають американці. Буданов — це людина, яка знається і на військовій ситуації, і на ситуації в Росії. Він має стратегічне мислення, і Буданов, безумовно, краще ніж Єрмак буде впливати на переговорний процес. Плюс до того, у нього є вузькі контакти і з росіянами. Вони функціональні, я маю на увазі переговори про обмін полоненими. Але тим не менш, як справедливо зазначають, він єдина людина в Україні, яка має досвід переговорів як з американцями, так і з росіянами. І це дуже важливо», — зауважує Фесенко.

Експерт сумнівається, що Буданов буде брати участь у переговорах чи їздити на зустрічі з американцями. Вплив буде скоріше через Зеленського.

Головний мотив: демонстрація посилення влади

«Я не думаю, що у Буданова, як у Єрмака, є інтерес контролювати саме американський напрямок. А от впливати на позицію Зеленського, ну і на позицію держави у переговорному процесі, я гадаю, він буде точно. Думаю, що головний мотив призначення Буданова був все ж таки внутрішньополітичний. На мій погляд, це головним чином демонстрація НАБУ та представникам опозиції, що президент не послаблюється, не відходить від влади, а навпаки посилюється. І Буданов — це потужний інструмент, як думає Зеленський, на що він сподівається. Це інструмент стримування активності НАБУ навколо президента», — підкреслює Володимир Фесенко.

Інша річ, як все це спрацює з часом. На думку політолога, це питання відкрите.

Гарант безпеки та стримування силовиків

«Гадаю, що в НАБУ і не тільки там усі розуміють, що Буданов — серйозна людина, і тут треба бути обережнішим та делікатнішим. Тому будуть поводитися більш виважено і щодо Зеленського, Офісу президента і так далі. Таких „кавалерійських атак“, як були минулого року, гадаю, зараз не буде, а якщо вони будуть, то можуть бути і зустрічні дії. При чому ці зустрічні дії будуть непомітними. Тому, я гадаю, що це і є те, на що Зеленський дуже сподівається. Буданов — це гарант безпеки для нього і на сьогодні, і, можливо, на перспективу. Інша річ — наскільки надійний — це питання відкрите. І на нього зараз ніхто відповіді не дасть», — каже політолог.

Володимир Фесенко зауважує, що Буданова поважають в Україні і за кордоном.

«Всі добре розуміють, що це буде не маріонетка, не статист, а потужний керівник. І його багато хто побоюється, і побоюються не лише в Росії, а й в Україні також. По деяких ситуаціях, зокрема у Києві і довкола Києва, багато людей зрозуміли — ГУР під контролем Буданова. І я думаю, що він залишиться, хай не під прямим, але під контролем Буданова. Це потужна спецслужба, яка може діяти і всередині країни. Діяти дуже рішуче та жорстко. А це сигнал про те, що президент посилюється. І це головний мотив, на який, я думаю, розраховував Зеленський», — зазначає Фесенко.

Ротації та нейтралізація впливу: рокіровка силовиків

Політолог вказує на ще один цікавий момент, який вартий уваги. Щоправда, підкреслює, що це вже стосується не лише Буданова, а й інших призначень останнього тижня. Те, що ми називаємо перетасовкою, переміщенням, рокіровкою, а президент — ротаціями.

«Зверніть увагу — всі ключові фігури, окрім парламентських, хто брав участь у відстороненні Єрмака і впливав на позицію президента у цьому питанні. Всі — і Буданов, і Малюк, і Федоров — усі на нових посадах. І мені здається, що через переміщення Буданова Зеленський, з одного боку, посилює свій вплив усередині країни, зміцнює свої позиції, а з іншого боку, він трохи нейтралізує Буданова. Не як конкурента, я цю версію, якщо чесно, з іронією сприймаю, бо конкурент Зеленського на президентських виборах не Буданов, а Залужний. У Буданова, якщо у виборах беруть участь Залужний і Зеленський, немає шансів вийти у другий тур», — запевняє Фесенко.

Політолог підкреслює: цікавою може бути ситуація, якщо Буданов буде проти Залужного, а Зеленського на виборах не буде. Але це вже зовсім інша історія.

«Переміщення Буданова з ГУР в Офіс президента, з одного боку, посилює президента, але зараз Буданов буде адаптуватися до нової ситуації, до незвичної для себе роботи. Він буде сконцентрований на адаптації, а не на тому, щоб впливати на різні процеси всередині країни як самостійна фігура. Зеленський відриває Буданова хоча б частково від „материнської плати“, структури, яка живила Буданова та була головним джерелом його впливу. І хай частково, але це послаблює Буданова з точки зору ризиків для Зеленського. На мій погляд, історія навіть не з Будановим, а з Малюком показала, що Зеленський побоюється силовиків. І саме тому відбуваються такі переміщення, а у випадку з Малюком, фактично, зі заниженням реального статусу», — зауважує Фесенко.

Хто головний: сигнал політичним елітам

Політолог нагадує те, що сталося минулого року, а формально це виглядало як «наїзд» НАБУ на оточення президента, було надто показовим.

«Гадаю, те, що силовики діяли, скажімо так дуже специфічно, і скоріше у своїх інтересах, а не на захист президента, грали у власну гру, це дуже не сподобалося Зеленському. І гадаю, що це одна з причин, чому він зараз починає таку масштабну ротацію керівних кадрів у правоохоронній системі та силових структурах. Він не зовсім довіряє силовикам, тому намагається, перетасовуючи їх, і більше контролювати, ну і, можливо, зменшити їхній вплив. А з іншого боку, це теж сигнал політичним елітам: хто головний у країні, хто все вирішує? Не впливові генерали, а вирішує Зеленський. І це сигнал, що він не йде, не послаблюється, а контролює систему влади. Гадаю, що в цьому і є сенс усіх цих кадрових рішень», — підсумовує Володимир Фесенко.