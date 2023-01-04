Буданов відповів, чи планують окупанти масовані обстріли на Різдво 7 січня

Росіяни прагнуть "зіпсувати свята" для українців, тому слід бути обачними під час сигналів повітряної тривоги.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав 4 січня у коментарі "Сніданку з 1+1".

"Слід бути обережними. Коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, все ж таки не нехтуйте цим. На жаль, ворог використовує ці терористичні методи - форми і методи ведення війни. Не цурається нанесення ударів по цивільних об'єктах. Ну і маніакальне бажання зіпсувати свята у них нікуди не поділося", - наголосив Буданов.

Крім того, окупанти прагнуть перервати шляхи постачання військової допомоги Україні, однак це в них не вийде.

"Мрія росіян перервати постачання зброї від наших союзників і партнерів залишається для них мрією. Вони не можуть цього зробити. Намагаються, проте не можуть. Вони самі розуміють, що це нереально. Технічно станом на зараз це абсолютно нереальна ідея", - додав головний розвідник України.

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Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, що навесні Збройні сили України планують "серйозний" контрнаступ. Бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

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