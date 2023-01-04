Буданов відповів, чи планують окупанти масовані обстріли на Різдво 7 січня

Очільник української розвідки Кирило Буданов закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги упродовж Різдва (за юліанським календарем).
Росіяни прагнуть "зіпсувати свята" для українців, тому слід бути обачними під час сигналів повітряної тривоги.
Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав 4 січня у коментарі "Сніданку з 1+1".
"Слід бути обережними. Коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, все ж таки не нехтуйте цим. На жаль, ворог використовує ці терористичні методи - форми і методи ведення війни. Не цурається нанесення ударів по цивільних об'єктах. Ну і маніакальне бажання зіпсувати свята у них нікуди не поділося", - наголосив Буданов.
Крім того, окупанти прагнуть перервати шляхи постачання військової допомоги Україні, однак це в них не вийде.
"Мрія росіян перервати постачання зброї від наших союзників і партнерів залишається для них мрією. Вони не можуть цього зробити. Намагаються, проте не можуть. Вони самі розуміють, що це нереально. Технічно станом на зараз це абсолютно нереальна ідея", - додав головний розвідник України.
Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, що навесні Збройні сили України планують "серйозний" контрнаступ. Бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".
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