Буданов вийшов у прямий ефір з-під Харкова: все, що відомо про новий наступ РФ

ТСН.ua розбирався, що відбувається в Харківській області та чи здатні ЗСУ стримати російський наступ.

Наступ на Харківщину 2024 року триває. Росіяни просуваються – за даними Оsint-аналітиків, сіра зона розширилася. Головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що ситуація на Харківщині – "на межі".

Що відбувається в Харківській області, чи здатні ЗСУ стримати російський наступ, яку заяву зробив Зеленський, про що попередив Буданов і куди вже найближчим часом може вдарити ворог, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

На Харківщині з прикордонних міст і сіл триває евакуація цивільних, зокрема з Вовчанська – міста, до якого ворогові вдалося підійти впритул. Наразі райцентр під контролем ЗСУ, втім, як зазначають військові та волонтери, його постійно обстрілюють окупанти, майже повністю зруйнувавши населений пункт. У Генштабі ЗСУ повідомили, що місто та позиції українських захисників росіяни зносять КАБами.

Росіяни розширили сіру зону

14 травня в Генеральному штабі повідомили, що ЗСУ відійшли від прикордонного села Лук’янці, що за 22 кілометри від Харківської кільцевої. Osint-аналітики проєкту DeepState ввечері 13 травня опублікували візуальні підтвердження втрати Україною контролю за низкою селищ на цьому напрямку. Свою трикольорову ганчірку окупанти вивісили в селі Глибоке, що на північний схід від Харкова. До Огірцевого, що неподалік Вовчанська, зайшли "кадировці".

У Буданова очікують нового наступу росіян

Свою оцінку ситуації на Харківщині зробили і в ГУР МО України. Начальник управління Кирило Буданов дав інтерв’ю американському виданню The New York Times. Як заявлять журналісти, розвідник вийшов з ними на зв’язок просто з Харківщини, де перебував у захищеному бункері і разом з іншими командирами контролював оборонну операцію ЗСУ.

За словами Буданова, попри надскладну ситуацію, що склалася для ЗСУ, оборонці мають відбити ворога протягом найближчих кількох днів. Але росіяни мають додатковий план – українська розвідка прогнозує новий наступ росіян уже на Сумщині.

"Генерал Буданов оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, в Сумській області. Генерал Буданов сказав, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку та хаос у регіоні. "Станом на зараз наше завдання – стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон", – сказав він, додавши, що наплив українських резервів зумів "частково порушити їхні плани", – йдеться в The New York Times.

Але якою ціною? Буданов зізнається, що перекидання резервів з однієї ділянки фронту на іншу породжує нові загрози для ЗСУ. Людей може не вистачити на Донеччині.

"Ситуація на межі. З кожною годиною вона наближається до критичної. Всі наші сили або тут, або в Часовому Ярі. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", – сказав керівник ГУР.

Потім у режимі наживо просто з Харківщини про ситуацію у прикордонні і не тільки в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів і сам Кирило Буданов. Дав начальник ГУР і розлоге пояснення своїх слів американським журналістам.

Реакція Зеленського на звільнення харківського командувача

13 березня у відеозверненні до народу про активізацію ворога проти Сумщини та Чернігівщини заявив і президент Володимир Зеленський. Також він прокоментував вимушену заміну командувача ОТУВ “Харків”. За інформацією ЗСУ, від 11 травня там командує генерал Драпатий, який замінив Юрія Галушкіна.

"Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, і йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта, техніку", – сказав глава держави.

Журналісти “прикрасили”?!

Втім, український військово-політичний експерт Олександр Коваленко, з яким ми поспілкувалися, впевнено заявив, що стаття The New York Times щонайменше викривила та прикрасила слова Буданова. Однак ворог таки може спробувати тиснути й на Сумщині.

"Цілком можливо, так само в прикордонній смузі вони можуть розпочати якісь дії. Хоча у них основний їхній контингент сконцентрований саме в Бєлгородській області і саме спрямований на дії в прикордонній смузі Харківщини. Але якщо ми говоримо про Сумщину чи Чернігівщину, так, там розміщені відповідні групи військ прикриття кордону, але їх недостатньо для того, щоб створити щось подібне, що ми можемо зараз спостерігати на Харківщині.

Згідно з моєю інформацією, яка є у мене, Нью-Йорк Таймс, яка опублікувала це інтерв'ю, багато чим зманіпулювала, викривила слова пана Буданова, і в більшості своїй сама стаття не відповідає дійсності того, що говорив Буданов", – зазначив Коваленко.

"Хайпожери" дезінформують українців

Експерт наголосив, що у ЗМІ занадто багато недостовірної інформації та “хайпу” щодо наступу на Харківщину. Успіхи росіян там перебільшені, а справжні дії українського командування спотворені.

У ГУР і Генштабі підтверджують численні втрати ворога у спробах зайти глибше на Харківщину. За добу ворог втратив аж 1400 бойовиків, 11 танків і більш ніж 40 одиниць броні.

Також у розвідці опублікували перехоплення розмови командирів окупантів, які вимушені погрожувати власним воякам, щоб ті йшли на м’ясні штурми, або ж їх нашпигують свинцем свої ж.

Тим часом Володимир Зеленський зустрівся в Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув з неоголошеним візитом до української столиці. Головні питання – допомога США, зокрема ППО. Харкову наразі вкрай потрібні 2 ЗРК "Петріот", уточнив президент.

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ТЕРМІНОВО! Буданов вийшов у прямий ефір з-під Харкова! Що відбувається?