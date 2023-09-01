Буданов зізнався, скільки разів був одружений та розповів про особисте життя

Буданов розповів про особисте життя.
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з теперішньою дружиною у нього другий шлюб. Пара спільно прожила уже 10 років.
Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Буданов розповів, що з першою дружиною він одружився 2009 року, проте це не всі відомо. У другому шлюбі український розвідник прожив уже 10 років.
"Ну бачите, значить ще є якісь таємниці. До речі, нещодавно кілька днів тому був ювілей – 10 років", - сказав Кирило Буданов.
Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад 10 замахів на життя.
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