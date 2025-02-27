Буданов знову шокує: головний розвідник зробив заяву про кінець війни

Очільник української розвідки Кирило Буданов знову з’явився в публічному просторі і зробив низку гучних заяв. Головний розвідник України розповів, скільки ж коштує ворогу день війни в Україні? Яка ситуація в окупантів на полі бою і як справи у політичної верхівки РФ?

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Навіщо Москва намагається "заморозити" війну?

Росія розглядає перемир’я як можливість перегрупуватися, накопичити сили та продовжити агресію в майбутньому. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, Кремль застосовує тактику "батога і медяника" – одночасно тисне на Україну військовими методами та пропонує вигідні фінансові умови для країн, які можуть виступити посередниками в переговорах.

"Вони завжди так будуть робити: тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким брати в цьому участь", – зазначив Буданов.

Він наголосив, що варто розрізняти поняття перемир’я і миру. Дійти швидко до перемир’я – загалом реально, а дійти швидко до миру – ні, – пояснив очільник розвідки. Кремль розуміє критичні наслідки затяжної війни. Якщо Росія не зможе вийти з неї до 2026 року, вона втратить навіть шанс на світове лідерство. Ціна війни для РФ занадто висока – вона блокує економічний розвиток, не дає можливості реалізовувати масштабні проєкти. Зокрема, Росія має брак технологій для освоєння арктичних регіонів і видобутку газу, а війна лише поглиблює цю проблему. Таким чином, Москва намагається "заморозити" ситуацію, щоб отримати паузу, але мирний договір, який передбачав би відновлення територіальної цілісності України, не входить у її плани. Ну, хто б сумнівався.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот з інтерв'ю

Скільки Росії коштує день війни проти України?

А тим часом Кирило Буданов розповів, у скільки ж Росії обходиться день війни в Україні. За його словами, окупанти витрачають майже мільярд доларів щодня.

"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, – це величезні кошти". За його словами, 41% бюджету Росії йде на оборону.

"Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати. Навіть за офіційними даними, 41% – це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний". Буданов також додав, що Росія поки що може балансувати завдяки видобутку нафти, газу, металів та дорогоцінного каміння.

Хто найбільше впливає на рішення Путіна?

Примітно, що головний розвідник України назвав осіб, які найбільше впливають на Путіна. Кирило Буданов розповів, що оточення президента Росії, яке формує його думку, не змінилося. Водночас у впливах на рішення Путіна дуже впала роль очільника Ради безпеки Росії Сергія Шойгу.

"Єдине – роль Шойгу сильно впала. Це єдине, при тому, що роль Патрушева не сильно змінилася. Це такий цікавий момент. Посада секретаря Національної безпеки й оборони Російської Федерації – це ключова посада в Росії. Інше питання, що саме Шойгу на ній обмежили".

Він також зауважив, що на сьогодні робочий кабінет помічника президента Росії Сергія Патрушева розміщений у Кремлі. Раніше він був за іншою адресою.

"Я ж кажу, тут не так усе просто, як здається спочатку. Зміни назріли, вони зробили те, що зробили. Але Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може".

Він також висловився про роботу нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. За словами Буданова, міністр працює нормально. Путін сприймає Бєлоусова "технократично", тобто це людина, яка займається бюрократичними та організаційними питаннями. Начальник ГУР зазначив, що робота російського міністра оборони є "більш у тіні" і дає результат.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Kyrylo Budanov / Facebook

Чи проникали російські шпигуни до ГУР?

А ще Кирило Буданов поділився тим, що під час повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки не виявило жодного агентурного проникнення російських шпигунів.

"У нас таких випадків на такому рівні точно не було. Тут є управління власної безпеки, департамент власної безпеки вже. Це їх завдання – не допускати агентурне і не тільки проникнення сюди".

Який потенціал у ворога зараз?

Висловився Буданов і щодо ефективності ворожого війська. За його словами, професійна російська армія була знищена у період до 2023 року, і зараз ворог воює мобілізованими. Але у російських військ є потенціал, щоб рухатися далі на фронті. За словами очільника української воєнної розвідки, російська армія на сьогодні воює суто своєю кількістю.

"Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року – далі Росія воює мобілізованими. Хоча формально вони всі контрактники, але підхід той самий, тобто людину забирають, максимум два тижні – і вона на фронті. Вони воюють суто чисельністю", – розповів Буданов.

Він також відповів на запитання, як ворог збирається досягти своїх цілей, якщо, маючи професійну армію, досі не зміг захопити Донбас.

"Подивіться на мапу, яка була 21 лютого 2022-го, і яка сьогодні. Сказати, що вони нічого не досягли – це неправда. Вони рухаються вперед. Це абсолютно не ті темпи, на які вони розраховували. Так, за більшістю ділянок їх вдалося зупинити, перманентно на певних ділянках вони мають успіх. Тож вони правильно розуміють, що ця війна згубна для них так само, як і для нас, проте в них є потенціал для того, щоб рухатися далі".

Також читайте Буданов про досвід КНДР у війні в Україні – як це змінить баланс сил

Що змінить присутність солдатів КНДР?

До слова, очільник Головного управління розвідки заявив, що Північна Корея стала головним бенефіціаром співпраці з Росією у війні проти України. За його словами, КНДР отримала унікальний бойовий досвід, можливість випробувати своє озброєння та модернізувати власну армію.

"Їхня армія отримує бойовий досвід, якого не мала від 1950-х років. І перше її застосування після підготовки в Росії показало, що це – просто жахіття, тобто вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях". За його словами, після повернення північнокорейські військові розпочнуть масштабне перенавчання своїх підрозділів, а також модернізацію озброєння. Окремо очільник ГУР звернув увагу на використання Північною Кореєю балістичних ракет КН-23.

"Перші її застосування – вони показали відсутність точності влучання, тобто були відхилення півтора і більше кілометрів. Російські фахівці попрацювали з їхніми фахівцями на заводах, переробили, модернізували – і тепер ці ракети влучають у ціль”. Крім того, українська розвідка фіксує, що Північна Корея отримала доступ до технологій безпілотників, яких раніше фактично не мала. Це може вплинути на баланс сил у Тихоокеанському регіоні.

Третя світова вже почалася?

Насамкінець, Кирило Буданов заявив, що у російсько-українську війну втягнута більшість розвинених країн світу, а це означає, що Третя світова війна уже триває.

"Це філософське питання, залежить, як на це дивитися. Для мене – так, втягнута абсолютна більшість найсильніших і найрозвинутіших країн світу, це просто факт".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! ЗМІНИ НАЗРІЛИ!" БУДАНОВ ЗРОБИВ ЗАЯВУ ПРО КРЕМЛЬ і КІНЕЦЬ ВІЙНИ!

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запевнив, що Путіну доведеться піти на поступки щодо війни в Україні.

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